Basisschool Het Kompas in Lexmond week dicht vanwege corona-uitbraak

LEXMOND • Vanwege meerdere coronagevallen in minimaal drie groepen van christelijke basisschool Het Kompas in Lexmond, gaat de school een week op slot.

Er zijn veertien leerlingen en drie leerkrachten van de hoogste groepen besmet met het coronavirus. Veel kinderen laten zich op maandag 15 en dinsdag 16 maart testen, waardoor directeur Jaco van Soest verwacht dat het aantal besmettingen nog zal toenemen.

Duidelijkheid

Op dit moment zijn er besmettingen in vier van de negen groepen die de school telt. “De GGD gaf ons het advies om de groepen waar besmettingen zijn, thuis te houden, maar we hebben samen met het bestuur besloten om de hele school te sluiten tot maandag 22 maart”, legt Jaco uit. “Dat is een natuurlijke quarantaineperiode en het geeft duidelijkheid voor iedereen. We hopen dat we na het weekend de school weer kunnen openen.”

Niemand die nu besmet is, vertoont ernstige ziekteverschijnselen of hoeft opgenomen te worden. Jaco: “We hebben een paar kinderen die echt ziek zijn. maar de meesten die positief getest zijn, hebben eigenlijk bijna nergens last van.”

Werk van elkaar overnemen

Vrijdag was de eerste dag dat de school gesloten bleef. Het weekend hebben de leerkrachten gebruikt om zich voor te bereiden op thuisonderwijs. Jaco: “Vanmorgen hadden we om half negen overleg met de collega’s, want met drie zieke leerkrachten moet er veel extra werk gedaan worden om het werk van elkaar over te nemen.”

Vervolgens zijn er op maandagochtend 15 maart thuiswerkpakketten gemaakt voor alle leerlingen. Die zijn ’s middags door bijna alle kinderen opgehaald. “We gaan er nog een paar thuisbezorgen en dan gaan we met de hele school een weekje thuisonderwijs verzorgen.”

De school heeft in het afgelopen weekend alleen maar positieve reacties gekregen van ouders. “Ze laten weten dat ze het een wijs besluit vinden en ze leven mee met ons en met de zieken. We willen het graag zo snel mogelijk de kop indrukken en volgende week maandag weer fris van start gaan. We blijven positief gestemd!”