Nieuw: het Sportplatform Vijfheerenlanden Actief

VIJFHEERENLANDEN • Tijdens het maken van het Sportakkoord Vijfheerenlanden ontstond de wens voor een sport- en beweegplatform. Onlangs werd het platform een feit en is de website Vijfheerenlandenactief.nl gelanceerd.

De plek waar al het sport- en beweegaanbod van Vijfheerenlanden samen komt en alle sportaanbieders terug te vinden zijn in een sportzoeker.

Verschillende partijen hebben samengewerkt om te komen tot het Sportakkoord Vijfheerenlanden. De partners van het lokale sportakkoord zorgen er samen voor dat iedereen uit Vijfheerenlanden kan meedoen en in beweging komt.

Samen zetten ze sport en bewegen nog meer op de kaart. Zo ontstond ook het idee van een sport- en beweegplatform. Een plek vol sport- en beweegactiviteiten uit de gemeente.

“Samen met SamenDoen Leerdam en Team Sportservice Vianen hebben we Vijfheerenlanden Actief gecreëerd. We zijn erg trots dat we dit samen hebben opgezet en dat we deze wens werkelijkheid hebben gemaakt”, aldus Ike Korevaar-Slob (Zederik in Beweging).

‘We hebben verenigingen nodig’

Cynthia van de Water (SamenDoen Leerdam): “Mensen die op zoek zijn naar een leuke activiteit kunnen op het platform terecht voor een overzicht van alle sport- en beweegaanbieders.”

“Om het overzicht van alle sport- en beweegaanbieders te vullen in een sportzoeker, hebben we de sport- en beweegaanbieders nodig”, aldus Patrick Hillhorst (Team Sportservice provincie Utrecht). “Samen zorgen we voor een compleet overzicht. Daarvoor moeten zij zich aanmelden. Het platform helpt bij het werven van nieuwe leden en verenigingen maken zich op een eenvoudige manier zichtbaar aan een breed publiek. Ook is het mogelijk allerlei losse activiteiten aan te bieden, bijvoorbeeld ter kennismaking.”

Momenteel wordt er een mooi logo ontwikkeld dat helemaal past bij de uitstraling van Vijfheerenlanden Actief. Binnenkort wordt deze op een feestelijke wijze onthuld! Hoe dat er uit gaat zien, blijft nog even een verrassing.

Meer informatie en aanmelden kan via www.vijfheerenlandenactief.nl of neem contact op met Patrick Hilhorst (Team Sportservice Vianen) via 06-18746598 of philhorst@teamsportservice.nl, Cynthia van de Water (SamenDoen Leerdam) via 06-19618967 of cvdwater@samendoen.expert of Joyce Gelderblom (Zederik in Beweging) via 06-83116249 of info@zederikinbeweging.nl.