Molenlanden organiseert informatiebijeenkomst ‘18 jaar, en dan?’

MOLENLANDEN • Om jongvolwassenen en hun ouders of verzorgers te informeren over zaken die als achttienjarige ineens op je afkomen, organiseert het Sociaal team Molenlanden in samenwerking met Avres de online bijeenkomst ‘18 jaar, en dan?’ Geïnteresseerden zijn maandag 29 maart vanaf 20.00 uur welkom.

“Als je 18 jaar wordt komt er veel op je af”, zegt Marieke de Leeuw van Sociaal team Molenlanden. “Je bent officieel volwassen en daar horen verantwoordelijkheden bij. Zo mag je voor het eerst stemmen en meer uren werken.”

Maar ook moet een aantal zaken geregeld worden. “Tijdens de bijeenkomst komen algemene regelzaken aan bod over wonen, werken/leren en geldzaken”, vult Andrea de Boef van Avres aan. “Zo kun je vanaf je 18e bijvoorbeeld zelf leningen en abonnementen afsluiten en kopen op afbetaling. Extra belangrijk dus om slim met geld om te gaan. Daarnaast valt de zorgverzekering van jongvolwassenen niet meer automatisch onder die van hun ouders. En kunnen zij ervoor kiezen om via hun ouders verzekerd te blijven of zelf een zorgverzekering af te sluiten.”

Deze voorbeelden en meer komen langs tijdens de bijeenkomst. “Zodat jongvolwassenen weten waar zij allemaal aan moeten denken en ouders en verzorgers weten hoe zij hun kind het beste kunnen begeleiden.”

Meer informatie en aanmelden

De bijeenkomst vindt online plaats op maandag 29 maart van 20.00 tot 21.00 uur (inloggen kan vanaf 19.45 uur). Aanmelden kan tot en met vrijdag 26 maart via het Sociaal Loket: 088-7515100 of sociaalloket@jouwgemeente.nl. Deelname is gratis.