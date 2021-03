Vijfheerenlanden gaat niet in cassatie in zaak-Niemans Beton

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden gaat niet in cassatie bij de Hoge Raad in de zaak-Niemans Beton. Dat hebben zowel de advocaat van Niemans als de gemeente laten weten aan RTV Utrecht. Daarmee komt een einde aan het geschil dat bekendstaat als de langslopende rechtszaak van Nederland.



Het gevolg hiervan is dat de gemeente het bedrag van 92 miljoen euro onherroepelijk moet betalen aan Niemans. Van dat bedrag is 40 miljoen al betaald, de rest zal nu snel overgemaakt moeten worden. Een woordvoerder van de gemeente weigerde vandaag in eerste instantie openheid van zaken te geven over het verloop van de zaak, maar bevestigde uiteindelijk dat er geen cassatie bij de Hoge Raad komt.

De zaak draait om een stuk grond dat het Industrieschap Vianen-Hagestein (dat later opgaat in de gemeente Vianen) in 1971 verkocht aan Niemans Beton, maar te laat leverde. De betonfabrikant kon daardoor niet uitbreiden en liep winst mis. Het leverde een strijd op tussen de twee partijen van meer dan veertig jaar.



Opluchting

Advocaat Anna Galama laat weten dat de heer Niemans opgelucht is: “Zijn uithoudingsvermogen is op de proef gesteld, maar is uiteindelijk wel beloond. Eindelijk gerechtigheid.”

Ook Niemans Beton zelf had in cassatie kunnen gaan, maar ziet daar ook van af. Volgens Galama was een cassatie kansrijk geweest voor de voormalige betonfabrikant. In het vonnis van het gerechtshof werd rekening gehouden met een post ‘schadebeperking’.

Volgens de advocaat had de Hoge Raad anders kunnen beslissen, waardoor de schadevergoeding nog vele miljoenen hoger zou zijn uitgevallen. Toch laat Niemans het erbij: “We willen een streep zetten onder de procedure, dat is een groter belang.”



Rente

Inmiddels is er wel onenigheid tussen de gemeente en Niemans over een volgend punt. De vraag is of er rente betaald moet worden over de resterende 50 miljoen euro die nog niet betaald is.

Vanaf 1 januari van dit jaar, tot aan het moment van betalen is er rente verschuldigd, vindt Niemans. Vijfheerenlanden vindt van niet. Maar, zo laat de advocaat van Niemans weten, het bedrijf overweegt de gemeente dat bedrag van circa 200.000 euro kwijt te schelden.

Burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden komt morgen met een verklaring, omdat dan de cassatietermijn officieel is verlopen.

bron: RTV Utrecht