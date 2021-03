Jong JGZ organiseert webinar ‘Vaccinaties voor kinderen’

REGIO • Op maandag 29 maart van 09.00 tot 10.30 uur organiseert Jong JGZ een gratis webinar ‘Vaccinaties voor kinderen’ voor (aanstaande) ouders.

Tijdens deze live bijeenkomst geven een jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het consultatiebureau meer informatie en antwoord op vragen over de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma.

Alle kinderen in Nederland kunnen gratis worden gevaccineerd. Dat gebeurt via het Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM. De jeugdgezondheidszorg is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit programma.

Het komt regelmatig voor dat (aanstaande) ouders vragen of twijfels hebben over kindervaccinaties.

Informatie en vragen stellen

Tijdens dit webinar geven een jeugdarts en jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau meer informatie en antwoord op hun vragen. Bijvoorbeeld over waarom we vaccineren, de meest voorkomende bijwerkingen en hoe je tot een keuze voor vaccineren komt. Dit helpt aanstaande ouders om al geïnformeerd naar het consultatiebureau te gaan of de keuze maken te maken die bij hen past.

Voor meer informatie of aanmelding: www.jongjgz.nl/webinar. Deelname is gratis. Wie niet kan op 29 maart, maar wel belangstelling heeft, kan een link ontvangen om het webinar terug te kijken.

Jong JGZ

Jong JGZ biedt jeugdgezondheidszorg aan 0-4 jarigen in Breda en 0-18 jarigen in Zuid-Holland Zuid. Dat zijn de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.