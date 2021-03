Prachtig boek over productie dieselmotoren bij Smit’s in Kinderdijk

ALBLASSERDAM/KINDERDIJK • Afgelopen zaterdag vond in kleine kring de presentatie plaats van een bijzonder boek met de titel ‘SMIT-M.A.N dieselmotoren 1923-1969.’

Ze zijn geproduceerd bij J. & K. Smit’s Machinefabrieken N.V. in Kinderdijk. Het boek is geschreven door oud-werknemer Henk van Beest.

De auteur overhandigde het eerste exemplaar aan Piet Boon, verkoper van reserveonderdelen bij IHC Smit, die hem bij het opzoeken van diverse gegevens en documenten heel goed heeft ondersteund.

Herinnering

In zijn voorwoord schrijft Henk dat het een herinnering is aan de tijd dat hij bij J. & K. werkte, met uitleg van wat het bouwen van een scheepsdiesel inhoudt. Vanaf het moment van tekenen, werkvoorbereiding, vervaardiging van de benodigde houten modellen voorafgaande aan het gieten van de onderdelen, het machinaal bewerken, het werk van de bankwerkers, pijpfitters en magazijnpersoneel.

Het boek telt 282 bladzijden op A4-formaat. Het heeft een kartonnen kaft en bevat een lijst van bijna alle bij J. & K. Smit van 1925 tot 1969 gebouwde motoren met honderden foto’s van het bedrijf, de motoren, schepen waarin ze geplaatst werden, documenten en niet te vergeten tekeningen van de motoren.

Goede kwaliteit

De eerste was een eencilinder R22 in 1925 gebouwd, de laatste een twaalfcilinder R66, gebouwd in 1969. Die motoren waren van zulke goede kwaliteit dat een aantal nog steeds in gebruik is. Henk beschrijft precies hoe ze gemaakt werden, met leuke anekdotes tussendoor. Ook staan er foto’s in van personeel (met namen), zoals een groepsfoto van bankwerkers in 1950 en van bijvoorbeeld Baas De Vreede, voor wie hij veel waardering had. Ook een verslag van een uitbrengreis of een reparatie in een ver land zal veel (oud-) J. & K.’ers aanspreken.

Het boek is uitgegeven door de Stichting Publicaties West-Alblasserwaard. Het is verkrijgbaar bij Henk van Beest (06-11084333) en Barry Ouweneel (078-6914466). De verkoopprijs bedraagt 15 euro. Toesturen per post is mogelijk. De prijs bedraagt dan 22 euro.