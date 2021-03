NPV Liesveld verzorgt online lezing over autisme

REGIO • NPV Liesveld houdt op dinsdagavond 23 maart een online avond over het onderwerp autisme. Spreekster is Margriet Dekkers-Verkuil, autismedeskundige en directeur van Welcura.

Meekijken kan via het YouTubekanaal ‘Hervormde Gemeente Groot-Ammers’. Vanaf 20.30 uur start hier de uitzending. De uitzending is vrij toegankelijk voor alle belangstellenden.

Na de uitzending is er de mogelijkheid om online vragen te stellen aan de spreekster. Dit wordt gedaan via een Teams-vergadering. Wie daaraan mee wil doen, kan een e-mail sturen naar liesveld@afdeling-npvzorg.nl. Dan wordt voor of tijdens de lezing een e-mail met de link naar de Teams-vergadering gestuurd.