Boelmarktloods in Meerkerk vanaf 20 maart weer open

MEERKERK • De boelmarktloods aan de Energieweg 3 in Meerkerk gaat vanaf zaterdag 20 maart weer open.

Met inachtneming van de huidige overheidsmaatregelen die gelden voor de toegang tot publiekelijk toegankelijke ruimten, zal de loods voorlopig alle zaterdagen vanaf 20 maart tussen 09.00 uur tot 11.30 uur toegankelijk zijn.

Er worden voorzieningen getroffen om te voldoen aan de coronarichtlijnen. Daarom zal er in deze maanden geen koffietafel aanwezig zijn; wordt er een looproute in de loods voorgesteld en zullen er mandjes ter beschikking zijn voor het bezoek. Als er geen beschikbaar is, moet er even gewacht worden tot een andere bezoeker zijn mandje weer heeft ingeleverd.

Binnen wordt gevraagd om ook gelaatsbescherming te dragen. Ook zal het toilet in deze zaterdagen gesloten zijn.