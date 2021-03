Papendrechter maakt update van vier-seizoenenfilm over Kinderdijk

PAPENDRECHT/KINDERDIJK • Papendrechter Teo van den Berg heeft onlangs een update geplaatst van zijn film over de vier seizoenen in Kinderdijk.

De film dateert uit 2017. “De beelden uit het deel ‘winter’ bevatten toen echter weinig sneeuw en ijs en van schaatsen kwam die voorafgaande jaren ook niet of nauwelijks”, vertelt Teo. “Maar in februari was het gelukkig weer eens even een echte winter.”

Teo heeft verschillende sfeerbeelden vanaf 2017 tot heden in een nieuwe video gezet, inclusief het schaatsplezier op 13 februari bij de molens. “Het is een aanvulling op de oude film”, legt Teo uit.

De film is hier te zien.