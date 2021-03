Eigen onderzoek ondernemers: ‘Vrachtwagenverbod in Groot-Ammers levert niets op’

GROOT-AMMERS • Het instellen van een vrachtwagenverbod tussen de Bergstep en de Kerkstraat in Groot-Ammers levert niet het effect op dat beoogd is. Dat is de conclusie van GraaffTraffic, een adviesbureau met expertise op het gebied van verkeer.

Een aantal ondernemers van industrieterrein Gelkenes hebben dit bureau in de arm genomen om het raadsbesluit van 27 oktober 2020 van Molenlanden met betrekking tot het vrachtwagenverbod te onderzoeken. Het onderzoeksrapport is eind vorige week afgeleverd bij de gemeente Molenlanden.

Veel ontheffingen

Er is volgens het onderzoeksbureau geen sprake van substantieel minder vrachtverkeer door het vrachtwagenverbod. Dat komt doordat er veel ontheffingen verleend worden aan bijvoorbeeld het openbaar vervoer en landbouwvoertuigen.

Het instellen van een vrachtwagenverbod resulteert niet in een afname van 158 zware vrachtwagens, maar van slechts 67, concludeert GraaffTraffic. Een meerderheid van het vrachtverkeer blijft er dus rijden.

Lokale ondernemers geraakt

“Wel worden juist de lokale ondernemers in Gelkenes, Bergstoep en Streefkerk geraakt. Van de minderheid aan vrachtverkeer dat wordt geweerd door de maatregel, is het grootste deel van de vrachtwagenbewegingen juist van deze lokale ondernemers in deze drie dorpen. Terwijl landelijke pakket- en bezorgdiensten volledig worden ontzien”, staat te lezen in het onderzoeksrapport.

Ook argumenten als trillinghinder, milieuhinder (geluid, lucht) en verkeersveiligheid kunnen volgens het onderzoek van GraaffTraffic geen rol spelen. Het bureau haalt hierbij onderzoeken van onder meer de Omgevingsdienst aan en ongevallencijfers van de politie.

Rondweg

De conclusie van het onderzoeksrapport is dat er zo snel mogelijk een rondweg aangelegd moet worden. “Daarmee wordt een goede oplossing geboden voor alle partijen, zowel bewoners als ondernemers”, aldus GraaffTraffic.

Van de ondernemers op het Industriepark Gelkenes vindt 87,9% de aanleg van een rondweg (zeer) belangrijk. En 63,6% heeft daarbij de voorkeur voor een zuidelijke rondweg. De rondweg ligt er echter niet morgen.

Opnieuw onderzoeken

In de tussentijd zal het instellen van een vrachtwagenverbod naar de verwachting van GraaffTraffic weinig effect hebben in een substantiële teruggang van het zware verkeer op de Sluis. De aanbeveling van het rapport is om nog goed te kijken of een vrachtwagenverbod echt een goede oplossing is.

En als dat zo is, geen onderscheid te maken tussen de ondernemingen in Gelkenes, Groot-Ammers, Bergstoep en Streefkerk. Vanuit een gelijkheidsbeginsel zouden dan alle bedrijven in het postcodegebied 2964 (ten noorden van de Graafland) en 2959 (ten noorden van de Oude Wetering) een ontheffing moeten krijgen.

VVD Molenlanden heeft na het indienen van het rapport direct vragen gesteld aan het gemeentebestuur. De partij wil graag zo snel mogelijk een reactie vanuit de gemeente op de onderzoeksresultaten en de aanbevelingen van het rapport.