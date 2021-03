Plastic Guerrilla weer op ‘oorlogspad’ in Giessenburg en Meerkerk

MOLENLANDEN • De anti-zwerfvuil actiegroep de Plastic Guerrilla komt na een jaar Covid-ellende weer uit hun basiskamp.

De komende zaterdagen 20 en 27 maart neemt men de prikker en vuilniszak weer ter hand en eropaf

Heel Molenlanden Prikt

Op zaterdag 20 maart trekt de guerrilla samen op met Duurzaam Molenlanden en Giga-Molenlanden in de actie ‘Heel Molenlanden Prikt!’. De hele maand maart kon je in heel Molenlanden al deelnemen aan deze actie. Maar op deze zaterdagmorgen, ook de Nationale Opschoondag, gaat de Guerrilla met deze partners er extra tegenaan. Met in achtneming van de coronaregels uiteraard. Belangstellenden kunnen op de site van GIGA-Molenlanden vinden waar ze gratis prikgereedschap kunnen krijgen. Verdere info is beschikbaar via via Stan van GIGA Molenlanden: info@gigamolenlanden.nl of 06-22810286.

Guerrillafrontman Bram van der Wal leidt een actie op zaterdagmorgen 20 maart van 10.00 tot 12.00 uur vanaf het parkeerterrein van de TIL in Giessenburg. Iedereen kan meedoen. Gereedschap is aanwezig.

Meerkerk Schoon

De volgende zaterdag, 27 maart organiseren de Ichthuskerk en de Guerrilla de zwerfvuilactie ‘Meerkerk Schoon’ van 10.00 tot 12.00 uur. De start is bij de kerk aan de Sloblaan 23 in Meerkerk. De gemeente Vijfheerenlanden verleent medewerking door allerlei actiespullen beschikbaar te stellen. De organisatoren verwachten het dorp te kunnen cleanen en ook de wegen richting de McDonalds en AC-Rerstaurant.

Litterati-App

De Plastic Guerrilla wil fundamenteel bezig zijn met zwerfvuil. De beweging propageert de mondiale zwerfafval-app Litterati (gratis). Dit is overigens geen verplichting. In deze app kan men heel eenvoudig het gevonden zwerfvuil melden. Zo kunnen vervuilde plaatsen en het type afval getraceerd worden. Daarmee worden data verzameld waarmee vervuilers en producenten van onnodig plastic mee geconfronteerd worden.

De Plastic Guerrilla heeft in de app Litterati onder de naam Mol-Prikt een ‘uitdaging’ aangemaakt. Hiermee kunnen appgebruikers van 1 tot en met 27 maart bij beide schoonmaakacties mee aan de slag, door de code Mol-Prikt in Litterati in te voeren.