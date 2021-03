Eloïse Mouthaan: ‘Op een gegeven moment ben ik een lijstje gaan maken met de dingen die ik wel kon doen’

GROOT-AMMERS • Waar een deur sluit, opent altijd een andere. Die woorden zijn passend voor het jaar van Eloïse Mouthaan (18). In de eerste lockdown begon ze dapper haar eigen beautysalon, maar een paar maanden later moest ze alsnog haar deuren sluiten. Toch betekende dat niet het einde van haar droom, maar het begin van veel nieuwe mogelijkheden.

Het afgelopen jaar stond voor haar – evenals voor vele anderen – in het teken van de coronamaatregelen en de beperkingen die daaruit voortkwamen. Zo was het verloop van haar eindexamen als schoonheidsspecialiste lange tijd onzeker, kwam haar bijbaantje stil te liggen, kon haar achttiende verjaardag met slechts twee mensen worden gevierd en stond haar rijexamen sinds december op losse schroeven.

Geen perfecte start

Ondanks alle tegenslagen pakte ze door en richtte ze vol goede moed haar eigen bedrijf op, midden in de eerste lockdown. Een bijzondere en tegelijk moedige beslissing.

‘’De perfecte timing bestaat niet’’, licht ze toe. ‘’Ik wilde ook niet te lang meer wachten. Ik heb die tijd gebruikt om alles goed op een rijtje te zetten en me helemaal voor te bereiden. Ik ben toen ook al begonnen met flyeren. Juist in die tijd wilde ik al zichtbaar zijn, zodat mensen me op kwamen zoeken zodra het weer kon.’’

En dat lukte. ‘’Ik kon gelijk goed opstarten, al waren mensen wel voorzichtig merkte ik. De maatregelen waren toen nog vrij nieuw, dus dat was voor iedereen spannend. Het was geen perfecte start, maar ik kon het in die tijd gelukkig nog rustig aankijken.’’

Spanning

Ondertussen hield ze er rekening mee dat de situatie alsnog kon veranderen. Daarom volgde ze de persconferenties op de voet. ‘’Dan plande ik van tevoren ook bewust geen afspraken in en zat ik elke keer met spanning voor de tv.’’ Een aantal maanden ging het goed, tot uiteindelijk de mededeling kwam dat Nederland wederom op slot ging.

‘’Het zou mijn eerste decembermaand zijn. Ik stond helemaal volgeboekt. Om dat in zo’n korte tijd te bereiken was echt een droom voor mij, maar op zo’n moment zie je je omzet gewoon verdwijnen, net als je nieuwe klanten.’’

De klap kwam dan ook hard aan. ‘’Het was vrij onverwacht. Ik ging er echt niet vanuit dat ik dicht moest. De besmettingen kwamen naar mijn idee niet vanuit de salons. Ik had daarnaast ook niet gedacht dat ze dit juist met de kerst zouden doen, maar dat bleek helaas wel zo te zijn. Dan schieten de tranen wel even in je ogen. Die teleurstelling heeft wel een maandje geduurd. Als je dan ook nog elke dag thuiszit duurt dat wel echt lang.’’

Gat in de markt

En daarom besloot ze zich er niet langer bij neer te leggen, maar op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. ‘’Ik houd echt niet van stilzitten. Die tijd deed me gewoon niet goed. Op een gegeven moment heb ik besloten dat het genoeg was en ben ik een lijstje gaan maken met de dingen die ik wel kon doen.’’

Het resultaat: vlogs over haar behandelingen en producten, een fotografiecursus en het designen van onder andere logo’s en websites. ‘’Ik probeerde wel de gaten in de markt te vinden die ook een aanvulling waren voor de salon. Een win-win eigenlijk.’’

Zo kwamen er ondanks de gedwongen sluiting toch weer werkzaamheden bij, want haar nieuwe ideeën bleken een succes te zijn. ‘’Dat liep eigenlijk veel beter dan verwacht. Ik ontdekte ook hoe leuk ik het zelf vond. Dit werk is ook gewoon m’n hobby. Alles wat ik daarvoor doe, doe ik met alle liefde, positiviteit en inzet die ik heb. Ik denk dat mensen zich aangetrokken voelen tot dat enthousiasme.’’

Nieuwe klanten

Al met al heeft het haar uiteindelijk veel moois opgeleverd. ‘’Door veel te flyeren en actief te zijn op social media heb ik wel echt veel nieuwe klanten kunnen bereiken. Daarnaast brengen de dingen die ik aan mijn bedrijf heb toegevoegd ook weer nieuwe klanten met zich mee, met name de video’s. Het is leuk om mensen te laten zien hoe een behandeling in z’n werk gaat. Dat is natuurlijk heel anders dan een foto voor en na. Mensen worden daar ook nieuwsgierig van.’’

Sinds vorige week is haar salon weer volledig geopend en kan ze, mede door haar tussentijdse inspanningen, volop overuren maken. ‘’Het gaat beter dan ooit. Ik was superblij om te horen dat we weer open mochten. Toen had ik ook tranen in m’n ogen, maar dan van geluk. De afspraken blijven komen. Ik heb nu echt niks te klagen.’’

Maar ondanks de drukte gooit ze haar nieuwe werkzaamheden absoluut niet overboord. ‘’Nu ik weer open ben, heb ik het vooral erg druk met de klanten. Ik moet er wel echt de tijd voor zoeken merk ik, maar ik ga er zeker mee door. Voorlopig zijn er ideeën genoeg.’’