Voorzitter Kolff van Veiligheidsregio: ‘De rek raakt er steeds meer uit’

DORDRECHT/REGIO • Voorzitter Wouter Kolff van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) hoopt dat er op korte termijn de coronamaatregelen steeds verder versoepeld kunnen worden.

“Want je merkt dat de rek er steeds meer uitraakt”, vertelde hij vrijdagmiddag tijdens het periodieke persgesprek van de Veiligheidsregio. “Mensen hebben behoefte aan meer vrijheid en aan ontmoeting. Ik hoor dat het dan nog niet eens gaat om grootschalige activiteiten, maar iedereen zegt dat ze behoefte hebben aan de kleine dingen, zoals bijvoorbeeld met de familie bij elkaar komen.”

Niet struikelen

Wouter Kolff, tevens burgemeester van Dordrecht, hoopt dat er de komende weken versoepelingen kunnen worden doorgevoerd. Maar hij waarschuwde ook. “De eindstreep is in zicht, de vaccinaties gaan de komende weken versnellen, maar laten we ervoor zorgen dat we in de aanloop naar die eindstreep niet struikelen.”

Daarmee doelde hij op het blijven naleven van de coronamaatregelen. Want het beeld is nog niet heel positief in de regio. Waar Zuid-Holland Zuid de laatste maanden gezakt was in de rangschikking met meest besmette regio’s, staat deze regio nu weer op plaats 3 van de 25 Veiligheidsregio’s van ons land.

300 bekeuringen

Kolff prees het nalevingsgedrag van de inwoners van Zuid-Holland Zuid. Er werden in de afgelopen twee weken iets meer dan 300 bekeuringen uitgeschreven voor overtredingen van de coronaregels, waarvan 260 voor de avondklok. “Dat klinkt misschien als aardig wat, maar je praat over veertien dagen en tien gemeenten”, becijferde Kolff. “Maar 300 is aan de andere kant ook weer 300 teveel.”

De landelijke overheid wil het aantal prikken dat gezet wordt met vaccinaties drastisch verhogen. De regio Zuid-Holland Zuid doet daaraan uiteraard mee. Nu worden er nog zo’n 5000 vaccinaties toegediend per week, dat moeten er straks 44.000 per week worden.

Meedoen met vaccineren

Directeur Cees Vermeer van de GGD hoopt dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het vaccinatieprogramma. “Je kunt zeggen ’als 80 procent meedoet, is dat veel’. Maar de 20 procent die dan niet gevaccineerd wordt, kan dan nog steeds heel erg ziek worden. De verspreiding is dan wel minder, maar het virus zal dan onder de bevolking blijven rondwaren. Als 80 procent gevaccineerd is, gaat de vaart er wel uit met de verspreiding van het virus.”

Wouter Kolff hoopt dat de regio vlak voor de zomer een heel eind op weg is met vaccineren. “Doel is dat we onze vrijheid weer terug zullen krijgen. Aan tal van zaken die in deze crisis als ellende bestempeld worden, kan dan een einde komen.”