Operaties in Albert Schweitzer ziekenhuis vanaf 22 maart terug op niveau van vóór corona

DORDRECHT • De operatiecapaciteit in het Albert Schweitzer ziekenhuis bereikt op maandag 22 maart het normale niveau van vóór corona.

Vanaf die datum wordt het weer mogelijk voor patiënten om op de locatie Zwijndrecht te overnachten na een ingreep. Hierdoor kunnen de zes operatiekamers van deze vestiging op volle kracht gaan draaien. Ook op de locatie Dordwijk in Dordrecht gingen de afgelopen weken de acht operatiekamers gefaseerd open, na een periode van noodgedwongen gedeeltelijke sluiting. Nu kan de inhaalslag beginnen voor 475 uitgestelde, niet-spoedeisende operaties.

Zorg verstoord

De coronacrisis heeft een jaar lang de reguliere zorg verstoord en een achterstand veroorzaakt in met name de planbare ingrepen, zoals het plaatsen van een nieuwe heup of knie. “Aan het begin van de tweede golf hebben we ons voorgenomen dat de gewone zorg niet meer zo hevig onder corona mocht lijden als tijdens de eerste uitbraak”, zegt bestuursvoorzitter Peter van der Meer.

“Dat is gelukt. Weliswaar moesten in de tweede golf opnieuw operaties worden uitgesteld. Maar we probeerden van dag tot dag elk bed dat toch nog vrijkwam, direct toe te wijzen aan een patiënt die op een operatie wachtte. Die flexibele planning werkt inmiddels zo goed, dat we op dit moment corona- en niet-coronazorg tegelijk kunnen leveren. Dat is goed nieuws voor patiënten die soms lang hebben moeten wachten op een ingreep. Het is ook een groot compliment waard voor onze medewerkers die dit mogelijk maken.”

Spoedeisende operaties gingen door

Alle spoedeisende operaties, waaronder ingrepen wegens kanker, zijn in coronatijd doorgegaan. De uitgestelde niet-spoedeisende operaties betreffen vooral patiënten van de specialismen Chirurgie, KNO, Plastische chirurgie en Orthopedie.

Op de locatie Zwijndrecht vinden uitsluitend planbare, minder complexe operaties plaats. Ingrepen waarvoor de patiënt één of enkele nachten moet blijven, hebben hier maandenlang stilgelegen. Van der Meer: “We hadden alle klinisch verpleegkundigen lange tijd hard nodig in de coronazorg in Dordrecht, terwijl ook nog eens honderden verpleegkundigen zelf uitvielen met corona. Mede doordat het ziekteverzuim nu weer fors gedaald is, kunnen we op 22 maart de zogeheten shortstay in Zwijndrecht gelukkig heropenen gedurende drie doordeweekse nachten.” Patiënten die binnenkort alsnog terechtkunnen voor hun operatie, krijgen hiervan bericht.

Locatie Zwijndrecht

De reguliere verpleegafdelingen in Zwijndrecht voor patiënten van Cardiologie en Interne Geneeskunde sloten aan het begin van de coronacrisis ook de deuren, maar keren niet terug. De locatie Zwijndrecht wordt uiteindelijk namelijk een centrum voor uitsluitend dagbehandeling en poliklinische zorg. Wanneer dat gebeurt staat nog niet vast. Alle poliklinische zorg in het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft tijdens de tweede golf niet te lijden gehad onder corona.

Van der Meer: “Deze kon doorgaan, mede dankzij de overstap op telefonische spreekuren en contact via beeldbellen en apps. Dat werkt goed en zal in de toekomst blijven.” Het doel is om bij een eventuele derde coronagolf opnieuw zo veel mogelijk reguliere zorg in stand te houden, aldus Van der Meer.