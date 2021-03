Vijfheerenlanden kiest voor Het Bos als ontsluiting van nieuwbouwplan in Meerkerk

• Plangebied Het Bos in Meerkerk. (Foto: Gemeente VHL)

MEERKERK • De gemeente Vijfheerenlanden volgt het advies van verkeerskundigen van RoyalHaskoningDHV op en kiest voor Het Bos in Meerkerk als ontsluitingsroute van het nieuwbouwplan aan die straat.

Er komen langs Het Bos elf woningen; tien twee-onder-eenkap woningen en een vrijstaande woning.

Vanuit de politiek was gevraagd om meer onderzoek naar de verkeersveiligheid van de ontsluiting van het nieuwbouwproject. Volgens omwonenden van Het Bos zou het beter zijn wanneer de nieuwe woningen een ontsluiting zouden krijgen naar de Zouwendijk.

De verkeersdeskundigen van RoyalHaskoningDHV concluderen echter dat Het Bos het extra autoverkeer vanwege het woningbouwplan aan kan en dat het niet zal leiden tot verkeersveiligheidsrisico’s. Net zoals al bij het bestemmingsplan was aangegeven zijn geparkeerde voertuigen buiten de parkeervakken op de straat Het Bos een aandachtspunt, maar is het geen situatie die gewijzigd moet worden.

En doordat in het plangebied extra parkeergelegenheid komt zonder dat er parkeercapaciteit in Het Bos hoeft te vervallen, verwachten zij dat de parkeerdruk in de straat Het Bos kan worden verlicht.

Voor een aansluiting vanaf de Zouwendijk zien zij in vergelijking met een aansluiting op Het Bos mindere scores op aspecten verkeersveiligheid, taakbelasting, parkeren en hinder. Een verkeersveilige aansluiting op de Zouwendijk vraagt aandacht en het overzicht op het verkeer van de Zouwendijk is beperkt.

Een aansluiting van het nieuwbouwplan op zowel de Zouwendijk als Het Bos wordt door de verkeersdeskundigen eveneens afgeraden.

In de verdere uitwerking van de plannen zal daarom uitgegaan worden van het doortrekken van de straat Het Bos tot in het plangebied en enkel een langzaam verkeers-/calamiteitenroute tussen het plangebied en de Zouwendijk.