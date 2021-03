Cor de Bruin maakt mooiste foto bij Fotoclub Molenwaard

MOLENWAARD • Cor de Bruin heeft de mooiste foto van de maand februari gemaakt bij Fotoclub Molenwaard.

Het thema voor deze maand was beweging. De foto van Cor de Bruin is genomen tijdens een vogeltocht op de Noordzee vanaf de Neeltje Jans in november. Het bewegingseffect is gekregen door een relatief lange sluitertijd van 1/13 seconde en de vliegende meeuwen en de deinende boot gaven uiteindelijk dit resultaat.