Oudste bedrijf in Molenlanden bestaat 135 jaar

• Wout en Eddy Verzijl in de winkel in Nieuw-Lekkerland.

NIEUW-LEKKERLAND • Verzijl Schildersbedrijf BV uit Nieuw-Lekkerland bestond op maandag 8 maart precies 135 jaar.

Het oudste bedrijf van Molenlanden kreeg vanwege die mijlpaal bezoek van wethouder Teunis-Jacob Slob, die namens de gemeente een bloemetje kwam brengen.

“Leuk dat er op deze manier aandacht is voor deze bijzondere mijlpaal”, vertellen de inmiddels 84-jarige Wout Verzijl en zijn zoon Eddy, die tegenwoordig de zaken behartigt in het familiebedrijf.

Wout: “Betonfabriek De Boer was twee jaar ouder dan ons schildersbedrijf, maar die bestaat al een paar jaar niet meer.”

In 1886 startte de grootvader van Wout met het schildersbedrijf. Nog steeds is dat de belangrijkste poot binnen het bedrijf. “We hebben vijftien tot twintig mensen in dienst die we voor allerlei projecten in het land inzetten”, vertelt Eddy.

Ongeveer vijftien jaar geleden kreeg de woninginrichting steeds meer ruimte bij Verzijl. “We verkochten altijd al verf en daar kwam van lieverlee van alles bij; behang, decoratie, gordijnen.” De fraai ingerichte winkel aan de Standerdmolen 2 in Nieuw-Lekkerland kan nu weer op afspraak bezocht worden. Afhalen is ook nog altijd mogelijk.

“In de coronaperiode hebben wij eigenlijk geen klagen gehad”, vervolgen Eddy en Wout. “Mensen konden minder op vakantie gaan, geen feestje geven of naar een café gaan. Daardoor zijn mensen zich meer gaan richten op hun huis en de inrichting daarvan en zo komen ze bij ons terecht.”

Vanwege diezelfde corona en de bijbehorende beperkende maatregelen kan er nu nog geen feestje gegeven worden vanwege het jubileum. “Zodra het kan, gaan we met de groep medewerkers ergens een hapje eten”, vertelt Eddy tot besluit.