Tientallen boetes in Alblasserwaard voor overtreden coronamaatregelen

ALBLASSERWAARD • De politie deelde in de afgelopen maanden in de regio Zuid-Holland Zuid tientallen boetes uit voor het overtreden van de coronamaatregelen. In Molenlanden ging het om 64 bekeuringen, in Alblasserdam om 49 en in Papendrecht bleef de teller op 32 steken.

Dat valt terug te lezen in de ‘Monitoring Coronacrisis, impact van de epidemie op Zuid-Holland Zuid in Beeld’. In Papendrecht lag het aantal waarschuwingen veel hoger dan het aantal boetes: 88. In Molenlanden bleef het 51 keer bij een waarschuwing en in Alblasserdam was dat 51 keer.

De meeste bekeuringen in Zuid-Holland Zuid zijn gegeven voor het overtreden van de avondklok (die inging op 23 januari 2021). De gegevens laten zien dat in de laatste acht dagen van januari ruim honderd bekeuringen meer zijn uitgeschreven dan in de eerste acht dagen van februari.

Mondkapje

De politie zette daarnaast inwoners op de bon voor onder meer het niet dragen van het mondkapje (vijf keer), het niet houden van een veilige afstand (74 keer) en voor het overtreden van het verbod op groepsvorming (133 keer).

Opvallend daarnaast is dat het aantal waarschuwingen in april 2020 een piek had van ongeveer 1200 keer. Het liep daarna sterk terug, tot tussen de honderd en tweehonderd keer per maand. In februari ging het om tussen de tien en twintig waarschuwingen.

Overlast

Vanaf het uitbreken van corona hebben mensen in de regio Zuid-Holland Zuid duidelijk meer overlast gemeld dan een jaar eerder. Dit verschil is begin 2021 nog steeds zichtbaar. Ook sinds de aanscherpingen van eind september ligt het aantal overlastmeldingen zo’n vijftig procent hoger dan in 2019.

‘Onder overlast verstaan we de meldingen vanwege deervaren overlast van buren, geluidsoverlast, overlastdoor drank of drugs, overlast van verkeer of overlast in het algemeen’, lichten de onderzoekers in het rapport toe.

Te hard rijden

In het voorjaar was er bij het begin van de coronacrisis een duidelijke afname van het aantal mensen dat werd betrapt op het rijden onder invloed of te hard rijden. Dat is in het najaar niet het geval. Sinds eind september ligt het aantal overtredingen rond het cijfer van een jaar eerder.

Sinds de aangescherpte maatregelen eind september zijn er in de regio Zuid Holland Zuid minder inbraken geregistreerd dan een jaar eerder. De jaarlijkse piek rond de feestdagen kwam in 2020 niet voor. Het aantal pogingen tot inbraken ligt in de eerste twee maanden van 2021 beduidend lager.