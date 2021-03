Zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf wil forse uitbreiding

BLESKENSGRAAF • Zuivelfabriek De Graafstroom aan de Dorpsstraat 18 in Bleskensgraaf is van plan om de zuivelfabriek uit te breiden om te kunnen blijven concurreren op de mondiale zuivelmarkt.

Met het oog op de toekomst en gezien de stijgende vraag naar kaasbereiding uit verschillende melksoorten en de vraag naar kindervoedingsmiddelen (melkpoeder) willen zij nieuwe productielijnen en opslagvoorzieningen realiseren.

Om dit mogelijk te maken, gaat de huidige indeling van het terrein op de schop, om zo een doorlopende productielijn van noord naar zuid te realiseren. Deze uitbreiding vraagt om een forse toename van het bebouwd oppervlakte in zuidelijke richting.

Het gaat om een uitbreiding van ongeveer 32.500 vierkante meter. Op dit moment beschikt De Graafstroom over circa 13.000 vierkante meter bebouwing.

Voor De Graafstroom is het van belang om te weten of forse investeringen op dit moment zinvol zijn voor de toekomst. Het voeren van steeds weer losse ruimtelijke procedures voor kleine aanpassingen is tijdrovend en biedt geen oplossing voor de lange termijn. De Graafstroom wil graag een goed afgewogen besluit nemen over de toekomst van het bedrijf op deze locatie.

Compensatie

Het gemeentebestuur van Molenlanden wil instemmen met de uitbreiding, maar dan moet de gewenste bedrijfsuitbreiding gecompenseerd worden met het saneren van (bedrijfsmatige)bebouwing elders binnen de gemeente.

Ook moet de nieuwbouw en de overige inrichtingselementen landschappelijk worden ingepast. Verder vindt de gemeente het belangrijk dat de bedrijfsuitbreiding aantoonbaar en voldoende duurzaam wordt gerealiseerd.

Binnen het huidige bestemmingsplan is nog circa 19.500 vierkante meter uitbreidingsruimte beschikbaar. Daar bovenop vraagt De Graafstroom nog eens 13.500 vierkante meter uitbreidingsruimte op gronden die nu de bestemming ‘Agrarisch’ hebben.

Het plan om uit te breiden is tot stand gekomen na goed overleg tussen gemeente, de zuivelfabriek en de provincie. Zodra de plannen concreet zijn zal ook een zogenaamd participatietraject met de omgeving gestart worden.

Zuivelfabriek De Graafstroom produceert al vanaf 1908 kaas aan de Dorpsstraat in Bleskensgraaf.