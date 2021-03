Eerste drinkwater voor Alblasserwaard en Vijfheerenlanden stroomt door verlegde leiding langs A27

REGIO • De nieuw aangelegde drinkwaterleiding langs de A27 is onlang in bedrijf genomen. Inwoners van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden krijgen daarmee drinkwater via deze nieuwe leiding.

Eind februari verrichtte Oasen de laatste werkzaamheden en verbond het drinkwaterbedrijf de leiding aan het bestaande drinkwaternetwerk. ‘Nadat we alle laatste checks hadden uitgevoerd namen we de nieuwe leiding op 4 maart in bedrijf’, meldt Oasen op de eigen website.

In het kader van de verbreding van de rijksweg A27 verlegde Oasen het afgelopen jaar 5,7 kilometer drinkwaterleiding. Deze nieuwe leiding ligt op een afstand van ongeveer 70 meter van de snelweg. Daarmee heeft Rijkswaterstaat de ruimte gekregen om de A27 te verbreden en is het doel van het project ’Weg van de Snelweg’ behaald.

Per uur stroomt er 650.000 liter drinkwater door de nieuwe leiding. In de zomer kan dat zelfs oplopen tot 1.000.000 liter per uur.

Elektrische boor

Voor voorbijgangers op de A27 bij Meerkerk waren de werkzaamheden bijna niet te missen. ‘Zeker in december 2020 toen we een grote boring uitvoerden in deze verleggingsoperatie. Met grote kranen en een elektrische boor brachten we de leiding onder natuurgebied Zouweboezem.’

Nooit eerder vond in Europa een elektrische boring plaats over een lengte van 2.200 meter en met een diameter van 70 centimeter. Oasen zette de elektrische boormachines in om de stikstofuitstoot aanzienlijk te verminderen. Ook werden er hybride kranen op de werkterreinen gebruikt.