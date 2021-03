Jaar na raadsbesluit: goedkeuring voor eerste tiny houses van pilot Molenlanden

MOLENLANDEN • Tinyhousebewoners hebben er bijna een jaar op moeten wachten, maar nu is hij er dan: goedkeuring van de gemeente Molenlanden voor de plaatsing van de eerste tiny houses.

Het tiny house van Theo en Annemarie Vis heeft geen vlag, anders hadden ze hem misschien wel uitgestoken. De blijdschap en opluchting waren groot toen ze hoorden dat ze nu zekerheid hebben over een plek voor hun huisje.

Gedoogplek

Theo en Annemarie wonen sinds juni vorig jaar op een gedoogplek op 15 kilometer van Giessenburg. Nadat de gemeenteraad van Molenlanden in maart vorig jaar had ingestemd met een pilot voor tiny houses, hadden ze hun huis in Dordrecht te koop gezet. Dat verkochten ze in april, waarna ze met hun dochtertje tijdelijk in een appartement woonden, totdat Liberté Tiny Houses in Werkendam hun huisje gereed had.

Frites gehaald

“We zijn helemaal blij”, vertelt Theo. “Toen we het bericht hoorden hebben we frites gehaald om het te vieren. Hier hebben we lang naartoe gewerkt. Continu moesten we onze plannen aanpassen en opnieuw indienen.” Met hun kleuter en baby hopen Theo en Annemarie in mei naar een weiland aan de A.M.A. van Langeraadweg in Giessenburg te verhuizen. Mét hun huisje op wielen. Vorige week dienden ze de aanvraag voor een omgevingsvergunning in. “Eind april krijgen we daarop waarschijnlijk een reactie, dan kunnen we de verhuizing in gang zetten.” Op de locatie mogen in totaal zes tiny houses geplaatst worden.

Kippen aanschaffen

Als dingen die ze als eerste gaan doen zodra ze er wonen noemt Theo: “Genieten van het buitenleven, een moestuintje aanleggen, kippen aanschaffen en met de kinderen veel buiten zijn. Het is heel fijn om te weten waar je aan toe bent. Straks hoeven we geen flink stuk meer te rijden naar de school van ons dochtertje en naar haar paardrijles. En vriendjes kunnen makkelijk komen spelen.”

Waterschap

Ook Linda den Besten, voorzitter van Tiny House Drechtsteden en Omstreken (THD), is heel blij met het besluit dat het college op dinsdag 2 maart nam. Nadat de raad vorig jaar had ingestemd met een pilot, was het de bedoeling dat er zonder al te veel regelgeving vooraf kleine, verplaatsbare en duurzame huisjes geplaatst zouden mogen worden op plekken waar toch (nog) niet gebouwd wordt. Gedurende drie jaar zou ervaring worden opgedaan met deze woonvorm, waarna een evaluatie zou volgen. Het liep anders. Medewerkers van zowel de gemeente als het Waterschap Rivierenland hadden veel tijd nodig om helder te krijgen aan welke eisen moet worden voldaan, met name op het gebied van waterzuivering.

Stroperig

Den Besten heeft in het afgelopen jaar wel eens een krachtterm geuit. “De gemeente ging in eerste instantie voortvarend aan de slag met het concept. En hoewel het contact met onze contactpersonen altijd goed en over het algemeen snel was, werden de acties steeds stroperiger. Op ieder antwoord dat wij op hun vragen gaven, volgden nieuwe vragen. Dan moest er weer een volgend overleg plaatsvinden of moesten we weer extra gegevens aanleveren. Soms stonden deze gegevens al in ons projectplan, soms waren de gevraagde gegevens behoorlijk extreem, zoals bijvoorbeeld een volledige berekening voor wateropvang en -verbruik.”

Strenge eisen

THD vindt dat gemeente en waterschap erg strenge eisen stelt voor de behandeling van afvalwater. “We begrijpen de zorgen best, maar tegelijkertijd wordt er nu gehandeld alsof bewoners van tiny houses grote vervuilers zijn.” Ze wijst erop dat de doelgroep juist het leefbaar houden van de aarde op de eerste plaats zet en in de meeste gevallen juist daarom voor deze duurzame woonvorm kiest.

Europese wetgeving

Volgens Den Besten hadden gemeente en waterschap de expertise van ervaren helofytenfilterbouwers beter kunnen benutten. “Zij geven unaniem aan dat wat er nu gevraagd wordt overbodig is.” Raadslid Bas de Groot (SGP) heeft echter begrip: “Het is goed dat zorgvuldig is gekeken naar waterzuivering, want de Europese wetgeving voor waterkwaliteit is streng en er moeten resultaten geboekt worden om de richtlijnen in 2027 te halen.”

Nog twee projecten

THD heeft in Molenlanden nog twee projecten lopen: een tweede in Giessenburg en een in Molenaarsgraaf. “We hopen dat deze projecten sneller zullen lopen, al vrees ik ook hier voor vertraging, omdat geen enkel project met een ander vergeleken kan worden, waardoor het wiel misschien nogmaals uitgevonden moet worden. Maar laten we uitgaan van het positieve en hopen op een snellere afhandeling van de procedure, nu de eerste echte stappen zijn gezet.”

Agrarische locaties

De Groot vindt dat er nog weinig gerealiseerd is voor de pilot. “Maar ik heb er vertrouwen in dat het nu gaat lopen. Het eerste jaar was nodig om af te stemmen met provincie en waterschap. Het zou mooi zijn als we op vrijkomende agrarische locaties tiny houses kunnen plaatsen.”

Provincie

De initiatiefgroep voor de pilot, bestaand uit raadsleden, had op 3 maart een gesprek met wethouder Arco Bikker en ambtenaren. De Groot: “We hebben het onder andere gehad over de vraag: worden tijdelijke tiny houses opgeteld bij de woningvoorraad? Ik heb dit onlangs besproken met Gerard van de Breevaart van de provinciale fractie CU/SGP. Van hem weet ik: als het om een tijdelijke vergunning gaat op grond van een andere eigenaar, dan kan dit nooit in mindering gebracht worden op het aantal woningen dat gebouwd mag worden. Blijkbaar spreekt de provincie met twee monden, want ambtenaren kregen te horen dat ze wel meetellen. Dat maakt verschil voor beleidskeuzes.”