Laatste handtekeningen voor glasvezel in Molenwaard gezet; aanleg start medio dit jaar

MOLENLANDEN • Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft deze week de laatste handtekeningen gezet die nodig zijn om de aanleg van glasvezel in de voormalige gemeente Molenwaard van start te laten gaan.

Het college heeft met Stichting Glasvezel Molenwaard en Digitale Stad een samenwerkingsovereenkomst gesloten over de uitvoering van de werkzaamheden.

Joop Broer van Stichting Glasvezel Molenwaard: “We hebben met Digitale Stad een goede partij gevonden die inwoners en ondernemers gaat voorzien van glasvezel. De technische voorbereidingen worden nu opgestart en naar verwachting start de aanleg medio dit jaar.”

Wethouder Quik: “Dit is een mooie stap in het proces. Digitale bereikbaarheid is met de Coronapandemie nog meer dan eerst een soort van eerste levensbehoefte geworden want lessen worden digitaal gegeven en inwoners werken thuis. Ook voor ondernemers is het van groot belang goed digitaal bereikbaar te zijn.”

In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de locaties van de wijkcentrales, het aan te leggen tracé, het toezicht door de gemeente en het weer netjes dichtmaken van de bestrating.