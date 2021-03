Molenlanden zoekt naar oplossing voor opslag zuivelmachines in Molenaarsgraaf

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden ziet nog steeds mogelijkheden om de opslag voor zuivelmachines bij een boerenbedrijf aan de Kweldamweg 1a in Molenaarsgraaf toe te staan.

De Raad van State heeft vorige maand een streep gehaald door het bestemmingsplan in Molenaarsgraaf, waardoor de vestiging van het zuivelmachinebedrijf aldaar niet langer is toegestaan.

Het gemeentebestuur van Molenlanden denkt echter kansen te zien om het zuivelmachinebedrijf alsnog toe te staan. De gemeente streeft daarbij naar een landschappelijke inpassing en beperking van de buitenopslag, landschappelijke inpassing van het perceel, schrappen van de uitbreidingsmogelijkheden en het schrappen van de mogelijkheid tot realisatie van een bedrijfswoning op die locatie.

Onzorgvuldig

De inspanningen van de gemeente Molenlanden lijken zich met name te richten op het onderdeel in de uitspraak van de Raad van State, waarin de gemeenteraad van Molenlanden verweten wordt dat de bestemmingsplanwijziging destijds onzorgvuldig is gedaan. De gemeente had met het bestemmingsplan slechts beoogd de veehouderij en het zuivelmachinebedrijf planologisch te scheiden en geen uitbreiding van het gebruik toe te staan.

De gemeente dacht dat een uitbreiding van het bedrijf uitgesloten zou zijn, omdat de huidige afmetingen en oppervlakten van het zuivelmachinebedrijf in het bestemmingsplan waren vastgelegd. Dat uitgangspunt blijkt volgens de Raad van State onjuist te zijn. Het bestemmingsplan maakt wel een uitbreiding van het gebruik op het perceel voor het zuivelmachinebedrijf mogelijk.

Juridische check

De gemeente laat nu een juridische check uitvoeren op het dossier. “Tevens leggen we het initiatief nog langs het recent vastgestelde VAB-beleid (functieveranderingsregeling voor agrarische bebouwing , red.) en doorlopen we de Ladder voor Duurzame Verstedelijking om onder andere te voldoen aan het provinciale omgevingsbeleid”, meldt het gemeentebestuur in een brief aan de gemeenteraad van Molenlanden.

Daarna belooft het college een passende oplossing te zullen presenteren.