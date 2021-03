Farmshop: natuurvlees direct uit de Alblasserwaard

ALBLASSERDAM • Natuurvlees direct uit de Alblasserwaard, van luxe Limousinkoeien die op diervriendelijke en duurzame wijze op onze boerderij worden gehouden; daarvoor staat de Farmshop in Alblasserdam garant. Daarnaast biedt de natuurwinkel een gevarieerd assortiment aan allerlei natuurproducten, van farmsnacks en roomijs, tot nootjes, sappen, groenten en zuivel.

Tientallen Limousinkoeien staan in de lichte en ruime stal aan het Kortland. Het is hun winterverblijf, het grootste deel van de dieren graast ’s zomers in een natuurgebied. “Hier zorgen we ervoor dat ze natuurlijk gevoerd worden”, vertelt eigenaar Teus Dekker. “Per leeftijd of fase waarin een koe zich bevindt zorgen we met een voerrobot dat ieder dier een eigen rantsoen krijgt.”

Het is een goed voorbeeld van hoe hoog de lat bij de Farmshop wordt gelegd. Van de geboorte af tot aan de slacht wordt er alles aan gedaan om op diervriendelijke wijze een superkwaliteit vlees aan de klant te kunnen leveren. “Het dierenwelzijn van onze koeien is voor ons van groot belang. We gebruiken allerlei technische innovaties en automatisering om daar invulling aan te geven en staan we hiervoor zelfs internationaal in de belangstelling.”

Barbecue

Bij de Farmshop kun je terecht voor gewoon een mooi stuk vlees bij een doordeweekse maaltijd, maar ook voor luxueus vlees voor een speciale gelegenheid of voor een barbecue. “Voor de luxe en zachte snitten, zoals biefstuk en haas, gebruiken we vroegrijpe dieren. Voor bijvoorbeeld de burgers en de braadlappen zijn juist de laatrijpe dieren uitstekend geschikt.”

In de winkelruimte en in de webshop neemt vlees de belangrijkste plek in, maar er zijn ook volop andere natuurproducten verkrijgbaar. Zo kun je er terecht voor speciale natuureieren van Brown Nick kippen. “Dat is voor ons een belangrijk artikel”, knikt Dekker. “Onze kippen voeren we een speciaal samengesteld voermengsel voor gezonde dooiers en het hele jaar door gras. Daardoor krijgen onze eieren een unieke smaak en samenstelling.”

Cadeau

Ook een goede reden om naar de Farmshop te gaan is wanneer je een cadeautje zoekt: je vindt er een divers aanbod aan woon- en lifestyleaccessoires en verzorgingsartikelen. Het ideale adres voor een origineel cadeau, keurig verpakt, of dat nu in de vorm van een kaasje, een pakket met natuurproducten of een cadeaubon is. “Mijn dochters richten zich daar vooral op; het is zeker de moeite waard om in de winkel of online eens een kijkje te nemen!”

Kortland 42 in Alblasserdam

www.farmshop.nl

info@farmshop.nl

06-29203497