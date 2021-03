Speelotheek Vianen biedt nu ook duurzaam speelgoed

VIANEN • Dankzij een schenking van de Rabobank beschikt speelotheek Vianen nu ook over een ruim aanbod duurzaam speelgoed.

“Bij de speelotheek leen je speelgoed, zoals je bij de bibliotheek boeken leent”, vertelt voorzitter Marianne Wittebol van de speelotheek Vianen.

“Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Terwijl ze spelen ontwikkelen ze bijvoorbeeld hun motoriek en sociale vaardigheden. Vooral bij jonge kinderen weet je als ouder/ verzorger, opa en oma en oppas niet altijd aan welk speelgoed je (klein)kind toe is. Door te lenen bij de speelotheek kun je speelgoed uitproberen en kijken of het bij jouw kind past.”

“De speelotheek heeft een groot assortiment speelgoed voor vooral kinderen van 0 tot 10 jaar. Is je kind uitgekeken op het speelgoed, dan ruil je het om. Er is een groot assortiment speelgoed voor binnen en buiten. Buitenspeelgoed, fietsjes, Lego, Duplo, Playmobil, Fisher Price, V-tech, puzzels en gezelschapsspellen. En nu dus ook duurzaam speelgoed.”

Duur speelgoed

Volgens Marianne kiezen steeds meer ouders voor duurzaam geproduceerd speelgoed of speelgoed dat is gebaseerd op een bepaalde ontwikkelingsfilosofie zoals de antroposofie. Dat is duur speelgoed.

“De wens was er al lang ook dit speelgoed in het assortiment te hebben. Dankzij de schenking van de Rabobank is dat gelukt. De speelotheek beschikt nu ook over een prachtig aanbod duurzaam speelgoed.”

Net als een bibliotheek, werkt de speelotheek ook met lidmaatschap. Voor 25 euro per jaar mogen leden iedere drie weken twee stuks speelgoed uitzoeken. Voor 40 euro per jaar kunnen leden iedere drie weken zeven stuks speelgoed lenen.

Helaas is de speelotheek net als andere voorzieningen op het ogenblik gesloten. Maar net als bij de bibliotheek kan op afspraak speelgoed geleend of omgeruild worden.

Voor meer informatie: www.speelotheekvianen.nl of kijk op de Facebookpagina www.facebook.com/vianenspeelotheek. Mailen kan ook, naar speelotheekvianen@outlook.com of bel met 06-83268747.

Vrijwilliger worden bij de speelotheek? Bel of mail dan even.

De speelotheek is gevestigd in De Prenter aan het Grote Geusplein 1 in Vianen. Openingstijden: woensdagmiddag en zaterdagochtend.