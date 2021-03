VHL Lokaal wil raadsonderzoek naar Niemans-dossier afdwingen

VIJFHEERENLANDEN • De fractie van VHL Lokaal wil via een motie een raadsonderzoek afdwingen naar de Niemans-affaire. Op 3 februari was er al een eerste verantwoordingsdebat in de gemeenteraad. Er staan echter nog veel vragen open die om antwoorden vragen, vindt raadslid Teus Meijdam.

Tijdens het debat ging het over de vraag of de raad meer had kunnen doen, ook richting de inwoners. “Waren de adviezen volledig?”, vraagt Meijdam zich af. “Zijn er fouten gemaakt?, hadden wij eerder moeten schikken?, zijn situaties verkeerd ingeschat?”

“Wij moeten kijken naar wat de leermomenten kunnen zijn in dit dossier”, aldus Meijdam. “Op deze manier kunnen we volledige openheid richting onze inwoners geven en zo hun vertrouwen terugwinnen.”

Het raadsonderzoek moet volgens VHL Lokaal door de griffie samen met het presidium worden voorbereid.

De motie komt volgende week donderdag (18 maart) tijdens de raadsvergadering in Vijfheerenlanden aan de orde.