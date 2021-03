Kwartiermaker en eerste gemeentesecretaris van Molenlanden draagt stokje over

MOLENLANDEN • Gemeentesecretaris Femmy Jonker draagt per 19 maart het stokje over aan Leon Anink.

Femmy heeft in de afgelopen drie jaar een wezenlijke bijdrage geleverd aan de organisatie van de gemeente Molenlanden, zoals die nu staat. De gemeente is in 2019 ontstaan na een fusie tussen de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard.

Femmy: “Er is de afgelopen jaren een gemeentelijke organisatie ontstaan die dichtbij de inwoners staat. Die uitgaat van wat inwoners ervaren in hun dorp of stad en die vooruitkijkt. En het liefste samen met de inwoners bepaalt wat er moet gebeuren en aansluit op de vele initiatieven van de inwoners van de Alblasserwaard.”

Ontwikkeling ingezet

“De fusie en de eerste jaren van Molenlanden heb ik als waar avontuur beleefd. Een hele opgave, zeker met het vernieuwen van het beleid, vorming van een nieuw college en nu het bestrijden van de Covid-19 pandemie. Molenlanden heeft het meeste beleid nu vernieuwd, dit dankzij vereende krachten van de gemeentelijke professionals, het college en de gemeenteraad. Ik ben trots op de vorming van de organisatie. De culturen van gemeentelijke organisaties van Molenwaard en Giessenlanden vulden elkaar goed aan.”

“Dat zien we nu in de praktijk. Ik zie een warme, vernieuwende organisatie die de inwoner op nummer 1 heeft staan. Uiteraard waren er ook de nodige uitdagingen. Neem de dienstverlening. Die is erg belangrijk voor onze ondernemers en inwoners en dat gaat nog niet altijd zoals we het willen. Dat is voor ons brandstof om het beter te doen. Die ontwikkeling is ingezet.”

Nieuw pad inslaan

Femmy Jonker blijft niet om die ontwikkeling verder waar te nemen. “Het is voor mij tijd om te gaan. Ik zet graag mijn schouders onder de eerste fase van de bouw van een nieuwe gemeente. Nu die eerste fase is afgerond is het tijd om het stokje over te dragen aan iemand die de dienstverlening en het dorps- en stadsgericht werken met de organisatie verder kan brengen. Leon Anink is met zijn oog voor inwoners, ondernemers en processen een hele goede opvolger. Het geeft mij gelegenheid om weer energie op te doen en een nieuw pad in te slaan. Mogelijk weer richting een fusie, wie weet. Mijn liefde voor de Alblasserwaard en de prachtige dorpen en stad zullen blijven, dat weet ik zeker”.

Partner voor de gemeenschap

Leon Anink ziet ernaar uit om per 19 maart te beginnen. “Ruim zes maanden geleden ben ik gestart als directeur bedrijfsvoering in deze prachtige gemeente. Samen met Femmy Jonker waren we het tandem dat dat de organisatie heeft geleid. Dit werd gewaardeerd door het bestuur en de collega’s. Zij werken elke dag met veel toewijding en vakmanschap voor de gemeenschap. Vanuit een stevige basis bouwen we met elkaar door aan betere dienstverlening. En willen we een partner zijn voor onze inwoners, instellingen en ondernemers. In mijn nieuwe rol kijk ik ook uit naar samenwerking met onze gemeenteraad en uiteraard het college. We zetten ons met elkaar in voor onze gemeente”, aldus Leon Anink.

Enorme klus geklaard

Theo Segers: “Femmy Jonker heeft een enorme klus geklaard door een stevige basis neer te zetten. De gemeente Molenlanden bedankt Femmy Jonker hartelijk voor de fijne samenwerking en wenst haar veel geluk en succes bij het inslaan van haar nieuwe pad. En wij wensen onze kersverse gemeentesecretaris veel succes en werkplezier. Het college kijkt uit naar een goede samenwerking met Leon Anink.”

Vanaf 19 maart tot het moment dat de directie weer compleet is, versterkt Natacha van Eck de directie als waarnemend directeur.