Oud-wethouder Cees Veth van Zederik overleden

MEERKERK • Oud-VVD-wethouder Cees Veth van de voormalige gemeente Zederik is dinsdagavond 9 maart overleden aan de gevolgen van corona. Hij werd 69 jaar.

Veth was agrariër op de Broekseweg in Meerkerk en vervulde in zijn leven diverse bestuursfuncties. Hij was jarenlang afdelingssecretaris van landbouworganisatie LTO, voorzitter van de Giessenruiters en algemeen bestuurslid van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. In 1992 raakte hij betrokken bij de Zederikse politiek. Van 1998 tot 2002 was hij raadslid, van 2002 tot 2008 wethouder en van 2010 tot 2014 opnieuw raadslid.

“Cees was direct en heeft zich altijd ingezet voor de belangen van de inwoners”, zegt oud-VVD-raadslid Nico Mulder. “Cees lag overal zijn oor te luisteren en was heel intens bij het verenigingsleven betrokken. Hij beschouwde verenigingen als de smeerolie van de samenleving.”

Cees Veth was tijdens de herindeling een voorstander dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden bij de provincie Zuid-Holland zou blijven.

“In zijn bestuurlijke leven had Cees Veth altijd de belangen van de agrariërs voor ogen”, zegt Nico Mulder. Dat bleek vorig jaar, toen hij fel ageerde tegen eventuele plannen om landbouwgronden in de gemeente te vernatten.