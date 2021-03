CDA-ers Frank Meerkerk (Ottoland) en Cees de Jong (Hoogblokland) gaan voor plek in Tweede Kamer

ALBLASSERWAARD • Frank Meerkerk en Cees de Jong willen voor het CDA de Alblasserwaard vertegenwoordigen in de Tweede Kamer.

Het zijn in zekere zin concurrenten van elkaar: Ottolander Frank Meerkerk is als nummer 24 op de lijst afhankelijk van een forse verkiezingsoverwinning en/of regeringsdeelname van het CDA, Cees de Jong uit Hoogblokland vertrouwt als nummer 35 op zijn agrarische achterban om in een landelijke campagne met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer te krijgen.

En dat laatste scenario zou Meerkerk net zijn zetel kunnen kosten. Maar het gevecht aangaan om de kiezersgunst, dat zit bij beiden niet in het bloed. Verbinden, bruggen bouwen, de polder naar Den Haag brengen en vice versa, daar draait het bij hen om.

Fiscale stelsel

Om met Meerkerk te beginnen: als fiscaal econoom vertegenwoordigt hij een specialisme dat in de debatten het Journaal vrijwel nooit haalt. “En dat is eigenlijk doodzonde”, zegt hij nadrukkelijk. “Het fiscale stelsel zit tot in de haarvaten van onze samenleving.”

“Als praktijkman zie ik hoe in Den Haag nu veel wetten op dit gebied er doorheen gejast worden, omdat het toch geen aandacht in de pers oplevert. Mede daardoor ontbreek vaak de menselijke maat. En ik wéét dat het mogelijk is om het aan te pakken. Het wensdenken vanuit Den Haag moet stoppen, er dient veel meer geluisterd te worden naar degenen die de wetten uit moeten voeren.”

Thuisfront

Een instelling die één op één overeenkomt met wat De Jong nastreeft. Niet langer praten over de boeren, maar juist met hen. En met dat doel hoopt hij straks de stal te verruilen voor de vergaderzaal van de Tweede Kamer.

“Ik ben altijd actief geweest in heel veel besturen en ook in de gemeenteraad. De afgelopen anderhalf jaar heb ik me behoorlijk bemoeid met alles wat er in de agrarische sector gebeurde. Een groep mensen uit deze branche heeft mij gevraagd om voor hun belangen naar Den Haag te gaan. Ik heb dat met het thuisfront overleg en gezegd: ‘Een goed idee, maar ik wil wel een stevig mandaat.’ Plek 35 op de lijst is dan ook ideaal. De voorkeursstemmen die ik nodig heb om in het parlement te komen, zullen me het draagvlak geven dat ik nodig heb.”

Het volledige interview staat donderdag in Het Kontakt.