Arjan Wemmers zoekt in Bleskensgraaf naar wapencontainers uit de Tweede Wereldoorlog

BLESKENSGRAAF• Arjan Wemmers zocht zaterdag in een natuurgebied in Bleskensgraaf naar wapencontainers uit de Tweede Wereldoorlog.

De werden in de nacht van 10 op 11 april in 1945 boven Bleskensgraaf gedropt. Ze waren bedoeld voor de lokale verzetsgroep. De containers werden leeggehaald, op schouwen geladen en verborgen in een wiel in een natuurgebied in de Bleskensgraafse polder.

Uit contacten met oud-verzetsman Rien van Kleij leidde Arjan Wemmers, al van jongs af aan geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog, af dat de containers er tot op de dag van vandaag liggen.

Stootkussen

“De eigenaar van het terrein kwam jaren geleden met een stuk ijzer aandragen wat hij daar eerder al gevonden had”, vertelt hij. “Het bleek een onderdeel van één van de containers te zijn, het stootkussen wat bedoeld was om de schok bij de landing te breken.”

Arjan ging meerdere keren op zoek, vond een tweede stootkussen, maar niet de containers. Inmiddels werkt de inwoner van Molenaarsgraaf alweer enige tijd bij een bedrijf dat zich bezighoudt met het opsporen van niet gesprongen explosieven op terreinen.

Voortzetten

Gewapend met die kennis en betere opsporingsmaterialen ging de inwoner van Molenaarsgraaf, overigens geboren en getogen in Bleskensgraaf, samen met enkele anderen in december vorig jaar en afgelopen zaterdag weer op zoek. Tevergeefs. “Uit een gesprek met de zoon van één van de betrokkenen, dat ik maandag had, denk ik nu dat ze de containers toch na de oorlog al opgevist hebben. Maar zeker weten doe ik het niet, dus ik blijf mijn zoektocht voortzetten.”

