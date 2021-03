Panelleden TipVijfheerenlanden hechten waarde aan uitbrengen van hun stem

VIJFHEERENLANDEN • Bijna alle leden van het panel TipVijfheerenlanden.nl vinden het uitbrengen van hun stem belangrijk (22%) tot zeer belangrijk (76%). De vraag is door het onderzoeksteam aan 322 respondenten voorgelegd.

“In een democratie je stem uitbrengen is een groot goed, dat we moeten koesteren”, zegt één van de panelleden. “Niet gaan stemmen, is ook ervoor kiezen om vier jaar lang je kiezen op elkaar te houden.”

In totaal 79% van het panel geeft aan op 15, 16 of 17 maart fysiek te gaan stemmen, 5 procent zal dat doen via de post. Slechts 5% gaat niet stemmen.

Een respondent die zeker van plan is om fysiek te stemmen, vindt het vreemd dat alleen 70-plussers per post mogen stemmen. “Het is kortzichtig van de overheid dat dit niet geldt voor mensen jonger van 70 met een kwetsbare gezondheid.”

Een ander geeft aan absoluut te gaan stemmen. “Dat is mijn grondrecht en ik vind het essentieel om te stemmen. Afhankelijk van de maatregelen, die genomen worden en de besmettingsrisico’s zal ik mijn keuze maken, hoe hiermee om te gaan. Ik ben van mening dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken op een veilige manier verkiezingen mogelijk moet maken voor een ieder, niet alleen voor de 70-plusser.”

Iemand anders vindt fysiek stemmen geen belemmering. “Maar ik vind het goed dat de mogelijkheid er nu ook is om per brief te stemmen.”

‘Niet logisch’

Een panellid dat aangeeft niet te gaan stemmen, zegt alleen naar buiten te gaan als het echt nodig is. “Dan is het niet logisch om wel een stemming door te laten gaan. Zelfs in Frankrijk begrijpt men dat niet.”

De panelleden geven in het onderzoek ook hun mening over de campagnes. “Alle politieke partijen houden tijdens de campagnes een mooi praatje, maar in de praktijk komt er weinig tot niets van terecht”, luidt één van de reacties. Een ander: “Door de vele compromissen tijdens de coalitievorming krijg je een regeerakkoord waar je juist niet voor gekozen had.”

Rutte

Een D66-stemmer zegt dat er dit jaar geen eerlijke campagne kan worden gevoerd. “Lijsttrekker Rutte is als premier constant in beeld en de media nodigen voor de verkiezingsdebatten de grootste partijen uit.”

Een panellid stemt dit jaar voor de VVD. “Veel partijen gooien met modder over de huidige corona-aanpak, maar de meesten hadden er zelf een grote puinhoop van gemaakt. De beste stuurlui staan aan wal.”

