Molenlanden start leefstijlprogramma voor inwoners met overgewicht

MOLENLANDEN • Inwoners van de gemeente Molenlanden kunnen met een tweejarig programma hun leefstijl verbeteren. Dat is nodig, want in Molenlanden kampt 55% van de volwassenen met overgewicht.

Veel mensen hebben moeite om een gezond gewicht te bereiken en te behouden. Dat is slecht voor de gezondheid en maakt ook vatbaarder voor virussen zoals Covid-19. Het leefstijlprogramma wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering, zonder verrekening met het eigen risico.

Aan de slag met leefstijl

In Zuid-Holland Zuid werken de huisartsen, gemeenten, GGD, leefstijlcoaches, diëtisten en fysiotherapeuten samen om iedereen die dat wil, goed te kunnen begeleiden naar blijvend gewichtsverlies. Molenlanden is één van de eerste gemeenten binnen de regio waar inwoners nu al aan het programma kunnen deelnemen.

Op 3 maart ondertekenden huisarts Kuiper-Meijer en wethouder Lanser in huisartspraktijk Hoornaar-Hoogblokland het regioakkoord. Wethouder Lizanne Lanser: “Een gezonde leefstijl levert ontzettend veel op. Maar hoe motiveer je jezelf om je gedrag te veranderen? Dit programma biedt de kans om samen met een coach gezond leven leuk te gaan vinden. Ik zou zeggen, pak die kans!”

Sneller ziek

Overgewicht en een ongezonde leefstijl geven een verhoogd risico op allerlei aandoeningen, zoals diabetes, hoge bloeddruk, hoog cholesterol en hart- en vaatziekten. Slaapgebrek, stress en slechte voeding verzwakken ook het afweersysteem, waardoor het lichaam minder goed in staat is om virussen en andere ziekteverwekkers te bestrijden. Ook in de strijd tegen corona is een gezonde leefstijl dus van groot belang.

Samen met een coach

Het leefstijlprogramma heet ‘Gecombineerde Leefstijlinterventie’ (GLI) en duurt twee jaar. Deelnemers worden door een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele coaching begeleid bij het aanleren van een gezonde leefstijl, afvallen en vasthouden van een gezond gewicht. Het programma start met een intakegesprek waarin wordt kennisgemaakt met de coach en de doelen worden besproken. Hierna wordt samen besloten of iemand gaat deelnemen. Alle zorgverzekeraars vergoeden het programma volledig, zonder verrekening met het eigen risico. Een verwijzing van de huisarts is wel nodig.

Iedereen in Molenlanden die een fitter en vitaler leven tegemoet wil gaan, kan een kijkje nemen op www.gli-zuidhollandzuid.nl of contact opnemen met de regio-coördinator: Leefstijlcentrum Your Health Spot, 078-6125549 of gli@yourhealthspot.nl.

Ook alle leefstijlcoaches, fysiotherapeuten of diëtisten die aan de slag willen met de GLI kunnen contact opnemen met de regio-coördinator van Your Health Spot. Deze partijen vormen een belangrijke schakel bij het begeleiden van inwoners naar een gezonde(re) leefstijl.