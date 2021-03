Molenlanden start onderzoek naar gevolgen corona voor inwoners

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden wil graag van inwoners, ondernemers en verenigingen horen wat corona betekent voor hun situatie. En hoe ze daarmee omgaan.

Inwoners, ondernemers en bestuurders van verenigingen kunnen tot 21 maart meedoen aan een onderzoek, waarin ook gevraagd wordt wat de gemeente kan doen om de gevolgen van corona te verlichten. En wat mensen zelf of samen kunnen doen om de situatie te verbeteren, tijdens en na corona.

Wethouder Economie Teunis Jacob Slob: “De beperkingen en gevolgen van corona en de crisis zijn dagelijks merkbaar. Veel mensen hebben het zwaar en maken zich daar zorgen over. Met name ondernemers in de horeca, de recreatie- en evenementenbranche en de detailhandel. Gelukkig zijn er ook mooie initiatieven om de gevolgen van corona te verlichten, inwoners helpen elkaar. En de gemeente Molenlanden heeft een noodfonds voor bedrijven en verenigingen. Maar wat is er volgens u nog nodig, nu en na de crisis? We horen het graag.”

Meedoen kan tot 21 maart

Meedoen kan door naar www.molenlanden.nl/onderzoek te agan voor de digitale vragenlijst. Voor vragen over het onderzoek of telefonische deelname kunnen inwoners contact opnemen met onderzoeksbureau Toponderzoek. Zij voeren dit onderzoek namens de gemeente uit. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur op nummer 085-4860110 of via e-mail enquete@toponderzoek.com.

Inwoners kunnen de vragenlijst ook invullen als ondernemer of als bestuurder van een club of vereniging.