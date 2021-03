Inspiratiesessie over sociale veiligheid voor verenigingen in Molenlanden

MOLENLANDEN • GIGA Molenlanden organiseert op donderdag 18 maart vanaf 20.00 uur een online inspiratiesessie voor ieder die zijn of haar sportvereniging sociaal veiliger wil maken.

Ruim twee derde van de Nederlanders geeft aan in de jeugd te maken te hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag in de sport. Dat dit de ongemakkelijke waarheid is, bleek onlangs uit het onderzoek dat in opdracht van NOC*NSF werd uitgevoerd. Dit gegeven en nog veel meer schokkende cijfers zijn aanleiding voor GIGA Molenlanden en NOC*NSF om een gratis online inspiratiesessie aan te bieden voor ieder die zijn of haar sportvereniging sociaal veiliger wil maken.

Komt wél voor

Ike Korevaar, projectcoördinator bij GIGA Molenlanden: “Te vaak horen wij dat gedacht wordt dat pesten, discriminatie, verbale agressie en ander grensoverschrijdend gedrag bij de eigen vereniging niet voorkomt. De onderzoekscijfers die recent openbaar werden, laten echter zien dat veel niet gezien wordt. Ongeveer de helft van de jeugd die dit meemaakt vertelt dat aan niemand, zo blijkt. Tijd om onze verenigingen in de gemeente Molenlanden de mogelijkheid te geven om hiermee aan de slag te gaan. Een veilig sportklimaat, daar doen we het voor.”

Juiste maatregelen nemen

De inspiratiesessie wordt geleid door Ted van der Bruggen, expert VOG van Centrum Veilige Sport Nederland (NOC*NSF). Hij vertelt: “Juist tijdens deze coronatijd kan de eigen vereniging een enorme dienst worden bewezen. Want terwijl veel sportactiviteiten stilliggen kan het nemen van de juiste maatregelen helemaal online, dus vanuit het eigen huis, gebeuren.”

“Tijdens de interactieve inspiratiesessie, die vijf kwartier duurt, komen meer informatie en concrete adviezen op tafel. Bovendien krijgen de deelnemende verenigingen het aanbod om individueel online begeleid te worden waardoor de vereniging gratis VOG’s kan aanvragen.“

Aanmelden

Inschrijven voor de inspiratiesessie kan via www.gigamolenlanden.nl/nieuws/inspiratiesessie. Meer informatie of vragen via info@gigamolenlanden.nl.