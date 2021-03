Kandidaat-Kamerlid André Flach (SGP) steekt boeren Alblasserwaard een hart onder de riem

REGIO • Vorige week vrijdag heeft kandidaat-Kamerlid André Flach, nummer 4 op de lijst van de SGP, emmers met een mooi presentje uitgedeeld aan een aantal boeren in de Alblasserwaard.

Dit gebaar was onderdeel van een landelijke acties waarbij SGP-kandidaten door het hele land emmers uitdeelden aan boeren in hun omgeving. Flach ging onder andere langs in Nieuw-Lekkerland bij boer Meerkerk, en bij een aantal boeren in Molenaarsgraaf, Giessenburg en Noordeloos.

André Flach: ”De positie van boeren staat onder grote druk in Nederland. Zij dreigen de dupe te worden van allerlei milieumaatregelen. De SGP wil met deze actie laten zien dat wij de boeren willen steunen. Ik zie de boeren als onderdeel van de oplossing en niet alleen maar als veroorzaker van milieuproblemen zoals het stikstofprobleem. Maar dan moeten we hen wel de tijd en het perspectief geven om te kunnen innoveren. Boeren zijn van onschatbare waarde in onze voedselvoorziening en de tijd is nu meer dan ooit gekomen om daar dan ook een eerlijke prijs voor te gaan betalen.”

Boer Meerkerk reageerde positief op de actie: “Wij willen ons steentje bijdragen aan milieuvraagstukken, maar we kunnen nu geen kant op. Het is heel goed dat de SGP blijft opkomen voor de boeren.”