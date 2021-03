Collecte Amnesty gaat volledig digitaal

REGIO • Om haar vrijwilligers te beschermen heeft mensenrechtenorganisatie Amnesty International besloten om de collecte volledig online plaats te laten vinden.

Amnesty neemt geen geld aan van overheden voor haar onderzoek en acties. Dat betekent dat zij financieel afhankelijk is van de bijdragen van haar achterban. Een streep door de huis-aan-huis collecte van 15 tot en met 20 maart 2021 betekent dan ook een flinke streep door de rekening. Om dit verlies op te vangen draait Amnesty de collecte dit jaar om. Vrijwilligers die normaal langs de deuren zouden gaan, krijgen een poster die ze voor hun raam kunnen hangen. Via de QR-code op de poster kunnen voorbijgangers doneren. Trude Oorschot van de werkgroep Vianen: “Er is nu vrij weinig te doen, behalve wandelen. Wij hopen dat mensen tijdens een van hun wandelingen even stoppen bij het raam van een collectant in de buurt en doneren voor de mensenrechten. Deze bijdragen helpen enorm in Amnesty’s strijd voor een rechtvaardige wereld.” Amnesty komt wereldwijd op voor de slachtoffers van mensenrechtenschendingen, mensen die worden mishandeld, gevangengenomen, verkracht of vermoord om wat ze zeggen of doen. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om het werk voor deze mensen voort te kunnen zetten.

Daarnaast kan iedereen die Amnesty een warm hart toe draagt zelf een digitale collectebus aanmaken via www.amnesty.digicollect.nl en de link delen met hun persoonlijke achterban via WhatsApp, LinkedIn, e-mail, Facebook en/of Twitter.