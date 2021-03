DoeMee Molenlanden roept op tot stemmen en loopt zich warm voor 2022

MOLENLANDEN • DoeMee Molenlanden roept met een flyeractie inwoners van Molenlanden op om op woensdag 17 maart te gaan stemmen.

De lokale partij doet dit door 12.000 kaarten huis-aan-huis persoonlijk rond te brengen. Op de kaart worden alle inwoners opgeroepen om gebruik te maken van hun stemrecht… en met een knipoog wordt verwezen naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

DoeMee doet als plaatselijke partij uiteraard niet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen van volgende week, maar volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen is DoeMee van de partij.

Sleutels van het succes

Bij de vorige verkiezingen werd DoeMee als nieuwkomer in één keer de grootste partij van Molenlanden en daarmee winnaar van de verkiezingen. Eén van de sleutels van het succes is volgens de partij de zichtbaarheid en de positieve campagne.

Berend Buddingh: “Veel partijen voeren alleen campagne in de weken voorafgaand aan de verkiezingen. Bij DoeMee! zijn we altijd zichtbaar en benaderbaar. Vlak voor de kerst hebben we nog een uitgebreide en inhoudelijke flyer rondgebracht. We staan te trappelen om komend jaar weer alle dorpen en stad te bezoeken en met onze inwoners in gesprek te gaan! En voor iedereen geldt: doe mee aan onze democratie!”