Auteur Marion den Boer geeft inkijk in haar leven als NAH getroffen partner

MOLENLANDEN/VIJFHEERENLANDEN • Op donderdag 25 maart organiseert MantelzorgVHL in samenwerking NAH-Vraagwijzer een eenmalige online bijeenkomst voor partners, kinderen of ouders van iemand die getroffen is door een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Tijdens deze bijeenkomst vertelt auteur Marion den Boer over haar ervaring als NAH getroffen partner en gaat hierover in gesprek.

Leven op z’n kop

Marion den Boer heeft bijna 25 jaar een relatie met Ton. Op 10 januari 2014 kreeg zij een telefoontje dat haar echtgenoot tijdens zijn werk op een duwboot was getroffen door een herseninfarct. Hun hele leven stond in een keer op z’n kop. Marion vertelt hoe hun leven drastisch veranderde, hoe ze hebben gevochten en hoe ze daarna hun leven weer inhoud hebben kunnen geven.

Marion heeft inmiddels twee boeken geschreven. In haar eerste boek ‘We varen nu een andere koers’ beschrijft Marion den Boer wat er gebeurde na een telefoontje op 10 januari 2014. In haar tweede boek ‘Begrijp je mij nu een beetje’ maakt Marion duidelijk waar getroffenen en hun naasten tegenaan lopen en wat de veel voorkomende symptomen van NAH zijn. Ook laat ze in het boek vijf getroffenen aan het woord.

Vertellen over ervaringen

Tijdens deze bijeenkomst vertelt zij over haar ervaring als NAH getroffen partner en gaat zij hierover in gesprek. Want wat voor impact heeft het op het leven als partner, kind of ouder? Waar loopt men tegenaan? Waar zijn anderen mee geholpen? Daarnaast geven Lies Bonsang, coördinator van Stichting NAH-Vraagwijzer en Carolien Harbers, adviseur MantelzorgVHL uitleg over wat NAH-Vraagwijzer & MantelzorgVHL doen.

De online bijeenkomst op donderdag 25 maart duurt van 10.00 tot 12.00 uur (inloggen vanaf 09.50 uur). Na aanmelding krijgt men uiterlijk op de dag zelf een mail met daarin de deelnamelink. Er is, indien nodig, telefonische hulp beschikbaar. Deelnemen is gratis. Voor aanmelden en meer informatie: info@mantelzorgvhl.nl of 0345-637363.