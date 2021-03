Medewerkers Het Kontakt maar liefst vijf keer gelauwerd door Nederlandse Nieuwsblad Pers

REGIO • Op het jaarlijkse prijzenfestival van de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) grossierde Het Kontakt in prijzen en nominaties. John Wijntjes (editie Krimpenerwaard-West) won de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie, Rick den Besten (editie Alblasserwaard) maakte de beste sportfoto, Nico van Ganzewinkel (editie Vianen) behoorde tot de genomineerden voor de fotoprijs en Anne Marie Hoekstra / Janneke Kok en Geurt Mouthaan (editie Alblasserwaard) stonden op het podium van de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek.

Vanwege de coronacrisis kon de NNP-dag 2020 niet doorgaan. Vandaar dat de prijzen en nominaties recent coronaproof bij de uitgeverijen werden uitgereikt.

NNP-voorzitter Roy Keller en -bestuurslid Henk van Zanten staken hun waardering voor Kontakt Mediapartners niet onder stoelen of banken. Al een lange reeks van jaren behoren medewerkers van Het Kontakt tot de prijswinnaars en genomineerden. “Ondanks dat de sector onder druk staat, blijft Het Kontakt zich kwalitatief onderscheiden. Chapeau”, aldus Keller en Van Zanten.

Vlijmscherp

De inzendingen voor de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie 2020 werden gejureerd door Merijn Stillebroer, Joost Berends en Jeroen Wielaert. Zij toonden zich verrast door het niveau van de inzendingen. ‘En dus was het best lastig om keuzes te maken’.

De jury was wel unaniem over de winnaar: freelance fotograaf John Wijntjes van Het Kontakt editie Krimpenerwaard-West. Hij maakte zijn winnende foto tijdens een eiergooiwedstrijd in Lekkerkerk. ‘Een mooie actiefoto en ook nog eens vlijmscherp’, aldus de jury. ‘Wijntjes legde de dynamiek vast op het juiste moment in een fraai verstild beeld’.



• Eiergooien in Lekkerkerk. - Foto: John Wijntjes

Freelance fotograaf Nico van Ganzewinkel van Het Kontakt Vianen werd genomineerd met een kleurrijke foto die hij nam op het festival By the Creek. ‘Een ontspannende foto, waar de Lady in Pink haar zoete plaatjes draaide vanuit een roze pipowagen’. Het was voor Van Ganzewinkel alweer de zesde top-3 notering.



• By the Creek. - Foto: Nico van Ganzewinkel

Binnen de fotografieprijs was de sportfotografie ditmaal een aparte categorie. Een foto die Rick den Besten (Het Kontakt Alblasserwaard) maakte tijdens de voetbalwedstrijd Groot-Ammers - Brakel werd tot beste sportfoto gekozen.



• Stijlvolle actie van Bas de Vos (Groot-Ammers) en de doelman van Brakel. - Foto: Rick den Besten

Genuanceerd en verhelderend

Froukje Nijholt, Miranda van Dijk-Kedde, Lou Lichtenberg en Simon Hofland vormden de jury van de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 2020. ‘De interactie tussen medium en lezer en de grote variëteit aan inzendingen vervulden ons met vreugde’, aldus de jury. Beoordelingscriteria waren onder meer: de mate waarin de inzending bijdraagt aan de identiteit van de lokale samenleving en meningsvorming en/of het nieuwskarakter, de journalistieke kwaliteit, originaliteit, crossmedialiteit en binding met de lezers zijn gewaarborgd.

Geurt Mouthaan verdiende zijn nominatie met een productie over de problematiek van nieuwbouwprojecten in Molenlanden, geplaatst in Het Kontakt editie Alblasserwaard. ‘De jury vindt deze inzending actueel, zorgvuldig uitgewerkt, goed afgewogen en genuanceerd. Het geeft een verhelderend beeld over hoe de lijntjes lopen en verschaft het publiek daarmee een mooi inkijkje in het proces. Heel mooi dat het verhaal vanuit meerdere perspectieven is bekeken.

Ook de serie ‘Stedelingen op het platteland’ van de hand van Anne Marie Hoekstra en Janneke Kok, geplaatst in diverse edities van Het Kontakt, was genomineerd. ‘Een fris geschreven serie verhalen over een actueel onderwerp, in een mooie vorm gegoten’, oordeelde de jury. ‘Het onderwerp leverde een serie verhalen op met een mooie invalshoek, die door middel van een vast format een inkijkje geeft in de overgang van stad naar platteland. De serie is mooi en helder geschreven en geeft aandacht aan een onderbelicht feit’.

De prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek werd gewonnen door ‘De Peel onder vuur’ van Das Publishers. ‘Een indrukwekkende en originele serie; zo’n groot en omvangrijk project zie je nog maar zelden bij lokale media’, toonde de jury zich lovend. ‘Een aantrekkelijke combinatie van persoonlijke verhalen en historische geschiedschrijving, die na afloop van het project terecht in boekvorm werd uitgegeven’.

Overzicht prijswinnaars en genomineerden

Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek

Winnaar: De Peel onder vuur, redactie Weekblad voor Deurne (Das Publishers).

Nominatie: Productie over de woningbouwproblematiek in Molenlanden, door Geurt Mouthaan - Het Kontakt Alblasserwaard.

Nominatie: Serie ‘Stedelingen op het platteland’, door Anne Marie Hoekstra en Janneke Kok - Het Kontakt (diverse edities).

Prijs voor de Nieuwsbladfotografie

Winnaar: John Wijntjes - Het Kontakt Krimpenerwaard-West, foto van eiergooiwedstrijd in Lekkerkerk.

Nominatie: Nico van Ganzewinkel, Het Kontakt Vianen, foto van festival By the Creek.

Nominatie: Pedro Sluiter, weekblad De Swollenaer, foto van koningin Maxima bij de opnames van het Kerst Muziekgala.

Beste sportfoto: Rick den Besten, Het Kontakt Alblasserwaard, foto van voetbalwedstrijd Groot-Ammers - Brakel.

Aanmoedigingsprijs video: Maarten Heijenk van De Drontenaar.