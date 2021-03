Onderzoek GGD: Zuid-Afrikaanse variant 16 keer aangetroffen bij fysiotherapiepraktijk in Gorinchem

GORINCHEM • De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus is in totaal 16 keer aangetroffen bij mensen die werken bij een fysiotherapiepraktijk in Gorinchem of daar op bezoek waren voor een behandeling.

Aanvankelijk werd de Zuid-Afrikaanse variant drie keer gevonden, maar na extra onderzoek door de GGD is de teller uiteindelijk op 16 komen te staan.

In januari bleek dat er meerdere besmettingen waren bij de betreffende fysiotherapiepraktijk. Acht medewerkers en acht bezoekers waren positief. Van drie mensen was toen direct al duidelijk dat ze besmet waren met de Zuid-Afrikaanse variant.

Oproep om te testen

De GGD Zuid-Holland Zuid heeft hierop direct gehandeld. De GGD zorgde ervoor dat 387 bezoekers en alle medewerkers van de praktijk per mail en per post werden geïnformeerd. Bezoekers en medewerkers werden opgeroepen zich te laten testen. Voor het testen van deze groep had de GGD ZHZ in Gorinchem een speciale teststraat ingericht. Uiteindelijk hebben 199 van hen zich laten testen. Hiervan bleken er nog tien positief te zijn.

De monsters van alle personen met een positieve test zijn opgestuurd om te laten onderzoeken of er sprake was van de Zuid-Afrikaanse variant. Deze werd in totaal zestien keer aangetroffen; dit is inclusief de reeds bekende drie gevallen.

Allemaal uit de regio

Bij het onderzoek naar de uitbraak waren negen verschillende veiligheidsregio’s in Nederland betrokken. Acht van de mensen die positief werden getest op de Zuid-Afrikaanse variant zijn woonachtig in de regio Zuid-Holland Zuid.

Samen met het RIVM doet de regio Zuid-Holland Zuid extra (wetenschappelijk) onderzoek naar de Zuid-Afrikaanse variant om meer zicht te krijgen op de besmettelijkheid en het ziektebeeld.

Veel onduidelijk

De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus is een van de vele varianten van het virus. Virussen veranderen voortdurend, maar meestal zonder grote gevolgen. Over de Zuid-Afrikaanse coronavariant is nog veel onduidelijk. Deze lijkt, net als de Britse variant, besmettelijker te zijn. Er is tot nu toe ook geen reden om aan te nemen dat het ziekteverloop anders of ernstiger is dan bij de variant die op dit moment het meeste in Nederland gevonden wordt.

“Om verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk om je goed aan de basishygiënemaatregelen te houden, afstand te houden, je zo snel mogelijk te laten testen bij (milde) klachten, en de isolatie- en quarantainemaatregelen strikt op te volgen”, adviseert de GGD. “Deze basisregels zijn uiterst belangrijk in de bestrijding van nieuwe varianten van het virus, dus ook van deze variant.”