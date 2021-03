Campagneactie ChristenUnie: Regio-estafette over duurzaamheid

VIJFHEERENLANDEN • De ChristenUnie hield zaterdag een Regio-estafette door het hele land. Ruim 90 afdelingen vroegen aandacht voor lokale oplossingen die een bijdragen leveren aan het beschermen van de aarde.

Ook in Vijfheerenlanden deed de ChristenUnie mee aan deze estafette. Bij de Lekbrug in Vianen werd het stokje overgedragen door de ChristenUnie Gorinchem. Vervolgens werd het stokje door ChristenUnie fractievoorzitter Dico Baars verder gebracht naar Utrecht. De afstand werd per fiets afgelegd.

Dico Baars: “Wij leven op een aarde die ons gegeven is om van te genieten en te gebruiken voor een goed leven. We geven hem dan ook door aan volgende generaties! Dat geeft ons de verantwoordelijkheid om de aarde zó te beheren, dat we met ons handelen ook rekening houden met anderen. Nu en in de toekomst.”

“De ChristenUnie wil inzetten op een hoopvolle beweging naar een groene en duurzame samenleving toe. Die hoop baseren we niet alleen op een toekomstideaal maar ook op prachtige initiatieven die door het hele land worden ontwikkeld. Deze initiatieven mogen gezien worden. Nee, ze móéten gezien worden! Ze voeden onze hoop en versterken onze daadkracht. Daarom willen we ook goede initiatieven uit Vijfheerenlanden als hoopvolle inspiratie meegeven aan Gert-Jan Segers en zijn team in Den Haag.”