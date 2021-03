Vanaf 2023 is energielabel C of beter verplicht voor kantoren

Vanaf 1 januari 2023 zijn alle kantoorpanden vanaf 100 m2 verplicht om over minimaal een energielabel C te beschikken. Op het moment dat je kantoor beschikt over een lager energielabel, dan mag het kantoorpand niet langer meer gebruikt worden.

Het is verstandig om je als pandeigenaar nu te verdiepen in deze maatregel en indien nodig te investeren in energiebesparende maatregelen. In dit artikel lees je alles over de energielabel C verplichting voor kantoren.

Check het huidige energielabel

De gevolgen van de energielabel C verplichting zijn afhankelijk van het huidige energielabel. Beschikt je pand over een energielabel C of beter? Dan heeft de nieuwe regelgeving zelfs helemaal geen gevolgen, omdat je al voldoet aan de verplichting. Is het huidige energielabel D of lager? Dan is het nodig om te investeren in energiebesparende maatregelen.

Om te weten wat de gevolgen van de nieuwe regelgeving voor jou zijn, is het verstandig om het huidig energielabel te checken. Beschik je niet over een energielabel? Vraag dan een energielabel bedrijfspand aan via Energielabelvoormijnpand.nl.

Uitzonderingen op de energielabel C verplichting

De meeste kantoren groter dan 100 m2 moeten verplicht beschikken over een energielabel C of hoger. Echter zijn er wel een aantal uitzonderingen:

• Monumentale panden

• Kantoor waarvan minder dan 50% een kantoorfunctie heeft

• Kantoorpanden kleiner dan 100 m2

Energieprestatieadvies voor je kantoorpand

Heeft je kantoor nog geen geldig energielabel? Of wil je weten welke energiebesparende maatregelen je kunt nemen? In beide gevallen is het aangeraden om een energieprestatie adviseur in te schakelen.

Om het energielabel vast te stellen is een opname van het pand door een gecertificeerde energieprestatieadviseur nodig. Tijdens de fysieke opname van het pand wordt er onder andere gekeken naar het energieverbruik van installaties en de isolatie. Genoteerde gegevens worden volgens uitgewerkt tot een energieprestatieadvies-rapport, waarin ook het huidige energielabel wordt vermeld. Daarnaast staat in dit rapport welke maatregelen je kunt nemen om de energieprestatie te verbeteren. Denk aan maatregelen als het verbeteren van de isolatie, overstappen op energiezuinige LED verlichting of investeren in energiezuinige installaties.