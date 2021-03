Afvalhelden van Reinigingsdienst vereerd met gedicht van Lionsclub Alblasserwaard Souburgh

GORINCHEM/REGIO • Lionsclub Alblasserwaard Souburgh heeft donderdag 4 okober de medewerkers van Reinigingsdienst Waardlanden in het zonnetje gezet met een eerbetoon in de vorm van een gedicht.

“Als er één groep mensen, één beroepsgroep, is waar we graag onze handen voor in de hoogte steken, één groep is die we in deze bijzonder tijd extra willen eren, dan zijn het onze Afvalhelden”, zo motiveert de Lionsclub haar keuze voor deze actie, die plaatsvond in de Week van de Afvalhelden.

De Lionsclub Alblasserwaard Souburgh heeft, ter ere van de afvalinzamelaars van Waardlanden een gedicht door Jos van Hest laten maken. Tevens werd er een verslag van een afvaldag gemaakt.

Creatieve waardering

De overhandiging van het gedicht en het vertonen van het filmpje vonden plaats in de kantine van Reinigingsdienst Waardlanden in Gorinchem. Directeur Hans van den Brule van Waardlanden prees het initiatief dat de Lionsclub Alblasserwaard Souburgh. “Natuurlijk kan je op verschillende manieren waardering van je werk krijgen. Maar dit is nu zo’n initiatief waarbij op een creatieve ingespeeld wordt op de Nationale Week van de Afvalhelden.”

“Wie krijgt er op zijn feestje een gedicht aangeboden? Een gedicht dat ondersteund wordt door een filmpje waarin je zelf aan het werk ziet en waarbij ook de organisatie als een geheel zowel van boven als van beneden in zijn verschillende facetten ziet. Ik voel me daar erg plezierig bij, zo zelf trots, trots op de organisatie, trots op jullie.”

Medewerkers prijzen

Hij prees zijn medewerkers: “Jullie hebben in deze tijd dezelfde prachtige prestatie geleverd als onze verpleegkundigen: Niet zeuren, maar doorpakken.” Daarna nam Roel Teeuwen van de Lionsclub het woord, waarbij hij als één van de vele burgers zijn persoonlijk waardering en gevoelens voor de mannen en vrouwen van de ophaaldienst liet merken. “Als ik ’s morgens om half acht van mijn ontbijt geniet, hoor ik jullie al aankomen. Veel lawaai, goed gemutst, waarbij het lijkt of jullie werk een soort sport is, plezier in het lijfelijk werk.”

Daarna mocht René, medewerker van Waardlanden, namens de collega’s een grote affiche in ontvangst nemen waarop hij vanuit zijn bedrijfsauto het gedicht door Jos van Hest, tijdens het maken van film, als eerste het gedicht uit de mond van de dichter te horen kreeg.

Gevaarlijk korte tijd

De president van de Lionsclub, Johan Bickel, memoreerde hoe hij in de eerste contacten met Hans van den Brule gelijk een klik had, zodat hij de leden van zijn club kon mobiliseren om het initiatief op te starten om de de Afvalhelden te eren. Want het was een gevaarlijk korte tijd om het geheel te realiseren. Maar gelukkig beschikte de Lionsclub over voldoende ervaring en contacten om snel op stoom te komen

Hij dankte de Dichter Jos van Hest die in een dag en een nacht zijn eerste concept op papier had. En gaf de opdracht om het filmpje gemaakt door de cineast Wilbert Hartman te starten. Het filmpje is nog steeds te zien door de link www.bit.ly/afvalheldenfilm of op Youtube, met de zoekterm ‘Lionsclub Alblasserwaard Souburgh’.

Overvallen door opdracht

De dichter Jos van Hest, introduceerde zijn gedicht, op een prachtige didactische wijze, door te vertellen hoe hij overvallen was door de opdracht om een gedicht als eerbetoon voor de beroepsgroep namens de burgers. En hoe hij wel erg leuk vond, maar ook de spanning van de korte termijn voelde. “Een gedicht maak je niet door met een pen achter een bureau te gaan zitten”, aldus Jos van Hest.

Op een heel directe manier vertelde hij hoe dat te werk ging. Met name over het begin en zijn blijdschap dat de beginzin ‘Verlepte bloemen krijgen jullie’ in zijn gedachte kwam. En dat dan zo’n gedicht op gang komt. Hij droeg zijn gedicht op zijn eigen overtuigende wijze voor.

Gedicht ging leven

“En je zag dat het gedicht, juist door zo’n persoonlijk overdracht voor de toehoorders ging leven”, merkte Roel Teeuwen op. Jos van Hest vertelde daarna dat hij ook oprechte waardering voor de vuilnismannen en vrouwen voelde. “Ik heb in Amsterdam in het verleden een staking op de ophaaldienst meegemaakt, nou dan besef je hoe onmisbaar jullie zijn.”

Daarna kwamen een paar medewerkers van de Reinigingsdienst aan het woord en beantwoorde wat vragen over hoe zij hun werk en het krijgen van waarderering van de burgers ervaarden. En dat was best positief. “Prachtig zo’n bijeenkomst”, concludeerde Roel Teeuwen van Lionsclub Alblasserwaard Souburgh.

Hieronder staat het gedicht:

Afvalhelden

Verlepte bloemen krijgen jullie

koffieprut en volle pampers

zware zakken afgedankte banken

onze dagelijkse rotzooi

o jullie jongleurs met kliko’s

chauffeurs met groot rijbewijs

krachtpatsers van het grofvuil

straatvegers in neonkleuren

rinkeldekinkel glasbaklegers

helden van huisvuil en hergebruik

vuurstokers voor nieuwe energie

keurmeesters van bedrijfsafval

vuilnisman en vuilnisvrouw

met opgeruimd gemoed

verlepte bloemen krijg je

onze dagelijkse rotzooi

maar vandaag en morgen

geven we je ook

een knipoog een duim

een glimlach een armzwaai

een high five

Jos van Hest