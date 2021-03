Duurzame oplossingen uit Alblasserdam en Molenlanden onderweg naar Den Haag

MOLENLANDEN/ALBLASSERDAM • Raadsleden van de ChristenUnie in Alblasserdam en Molenlanden hebben zaterdag een stukje meegefietst in een estafette naar Den Haag.

Met de actie, die gehouden werd in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen volgende week, willen ze aandacht vragen voor lokale oplossingen die een bijdrage leveren aan het beschermen van de aarde.

De ChristenUnie vindt het belangrijk om een stem te geven aan de regio’s van Nederland. Daarom worden lokale initiatieven voor het behoud van de aarde verzameld en naar Den Haag gebracht. Tijdens een estafette van ruim 1700 kilometer werd door meer dan 90 gemeenten het stokje doorgegeven. Bij elke etappe werd een lokaal initiatief toegevoegd.

ChristenUnie raadslid Jako Sterrenburg uit Alblasserdam stapte afgelopen zaterdag zelf op de fiets om zijn lokale oplossing naar Den Haag te brengen. “Wij kiezen voor een aarde die we netjes door willen geven aan volgende generaties. Het tegengaan van niet afbreekbaar plastic draagt hier op een mooie manier aan bij en wij geven deze oplossing mee als inspiratie voor heel Nederland. Niet afbreekbaar plastic zorgt voor een oceaan vol afval dat niet meer verdwijnt. Door geen gebruik meer te maken van dit plastic voorkomen we dat dit nog erger wordt.”

Laat in de middag kwamen alle routes samen in Amersfoort. Daar werden alle lokale oplossingen in ontvangst genomen door Carla Dik en Pieter Grinwis, die alle initiatieven meenam naar Den Haag. “Ons ideaal is om de aarde zo te beheren, dat we rekening houden met anderen. We mogen genieten van de aarde en moeten hem netjes doorgeven aan volgende generaties. Al deze lokale oplossingen geven ons hoop dat dat ook echt lukt. Ze inspireren ons, want ze voeden onze hoop en versterken onze daadkracht”, aldus Carla Dik en Pieter Grinwis.

Het stokje werd vanuit Molenlanden doorgegeven door Gerard Kemkes (fractievoorzitter) en Mirjam Kollenstaart (kandidaat op de lijst voor de Tweede Kamer). Het stokje werd overgenomen door oud-raadslid Peter Sterrenburg en in Hendrik Ido Ambacht doorgegeven aan Martine Kamphuis.