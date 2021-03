Eerste Vijfheerenlanden Jeugdpenningen voor Laurens Uppelschoten en Heel Schoonrewoerd Helpt

VIJFHEERENLANDEN • De eerste Vijfheerenlanden jeugdpenningen zijn op donderdag 4 maart uitgereikt aan Laurens Uppelschoten uit Vianen en de groep jongeren van ‘Heel Schoonrewoerd Helpt’.

Jeugdwethouder Kamstra-van Dam van Vijfheerenlanden heeft de Vijfheerenlanden Jeugdpenning uitgereikt voor de deur bij de verraste Laurens.

Gewoonste zaak van de wereld

Voor Laurens Uppelschoten is voor anderen klaar staan en hulp bieden de gewoonste zaak van de wereld. Zijn inzet voor de samenleving is breed en divers, waarbij hulpverlening centraal staat. Hij was jeugdlid bij Brandweer Hagestein, is lid van de EHBO-vereniging Vianen, zat bij de Reddingsbrigade van Vianen en zet zich in als leidinggevende voor Scouting Batenstein. Daarnaast spoedt hij zich als het nodig is naar reanimaties als burgerhulpverlener voor Hartslagnu.

Laurens doet veel en wil veel. Jaar in jaar uit blijft hij zich belangeloos inzetten voor de samenleving. Alle verenigingen en organisaties waar hij bij betrokken is zijn positief over zijn betrokkenheid en inzet. “Laurens is een inwoner om trots op te zijn!”, vindt de gemeente Vijfheerenlanden.

Heel Schoonrewoerd Helpt

Uit handen van burgemeester Fröhlich heeft de groep jongeren van ‘Heel Schoonrewoerd Helpt’ de Vijfheerenlanden Jeugdpenning ontvangen. De uitreiking vond plaats in het gemeentehuis in Meerkerk. Eén van de jongeren was door burgemeester Fröhlich uitgenodigd en de rest van de jongeren volgden de uitreiking digitaal.

Ook voor de jongeren was het een verrassing, ze dachten dat ze met de burgemeester in gesprek gingen over corona en wat dat doet met de jeugd in deze tijd.

De jongeren van ‘Heel Schoonrewoerd Helpt’ verdienden de jeugdpenning omdat ze aan het begin van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 vanuit verschillende kerken het initiatief ‘Heel Schoonrewoerd Helpt’ hebben opgestart.

Verbinding zoeken

“Het is geweldig dat tijdens deze crisis jongeren zelf het initiatief nemen en zich belangeloos inzetten voor mensen die hulp nodig hebben”, vindt de gemeente. “Daarnaast is het mooi dat de jeugd vanuit de drie verschillende kerken verbinding zoekt en samenwerkt in tijden van nood. Een groep jongeren om trots op te zijn!”

Het NPO2 TV-programma ‘Met Hart en Ziel’ heeft ook aandacht besteed aan het initiatief in de uitzending van 26 maart 2020.

Uitreiking

In november 2020 zou de eerste uitreiking van de twee Vijfheerenlanden Jeugdpenningen plaatsvinden. Een feestelijke uitreiking waar de genomineerde jongeren, hun ouders en de personen die hem of haar hebben voorgedragen voor uitgenodigd zouden worden. Door de coronamaatregelen is het moment van uitreiken voor de jeugdpenning van 2020 al diverse keren uitgesteld.

Omdat nog altijd onduidelijk is wanneer een dergelijke uitreiking weer verantwoord is, wilden wethouder Kamstra-van Dam en burgemeester Fröhlich niet langer meer wachten met deze uitreiking. De jeugdpenningen voor 2020 en de certificaten zijn uitgereikt zonder genodigden.

Belangrijk onderdeel samenleving

In de gemeente Vijfheerenlanden vinden we het van groot belang dat kinderen en jongeren gehoord worden. Kinderen en jongeren die zich actief inzetten voor hun medemens zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Daarom wordt jaarlijks (vanaf 2020) de Vijfheerenlanden Jeugdpenning uitgereikt aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 25 jaar. Deze jongeren zijn een voorbeeld voor onze samenleving door zich belangeloos in te zetten voor anderen. Een adviescomité beoordeelt welke kinderen en jongeren in aanmerking komen voor de Jeugdpenning. Het adviescomité van 2020 bestaat uit drie personen: John van der Velden, gemeenteraadslid en lid Platform JongVHL, Donna Geelen, jongerenopbouwwerker Stichting Jeugd-punt en Nel van Ziel, coördinator vmbo De Joost in Leerdam.

Het adviescomité heeft als taak de aanmeldingen op een onafhankelijke wijze te beoordelen en maakt zijn advies kenbaar aan de burgemeester. Bij het behandelen van de aanvraag let het adviescomité in elk geval op de bijzonderheid van de activiteit, de uitstraling van de verdiensten voor de gemeente Vijfheerenlanden en de voorbeeldfunctie naar anderen. Jaarlijks worden maximaal vijf Vijfheerenlanden Jeugdpenningen uitgereikt.