Trainingen voor voorleescoördinatoren bij peuter- en dagopvang in Molenlanden

MOLENLANDEN • Bij alle aanbieders van peuter- en dagopvang in de gemeente Molenlanden wordt er momenteel iemand opgeleid tot voorleescoördinator.

“Onderzoek wijst uit dat lezen op jonge leeftijd een levenslange voorsprong geeft”, vertelt wethouder Lizanne Lanser van onder meer onderwijs en welzijn. “Als kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken, ontwikkelen ze zich beter.”

Volgens de gemeente zijn voorleescoördinatoren de aanjagers van een goed voorleesklimaat. De voorleescoördinator vraagt aandacht voor leestijd, boekencollecties en ouderbetrokkenheid bij het voorlezen. Deze coördinatoren worden ook na hun training nog twee jaar begeleid.

Het voorlezen is voor alle kinderen in de dagopvang en de peuterspeelzalen. Wethouder Lanser: “We zien dat er tegenwoordig veel minder gelezen wordt dan vroeger. Er wordt ook minder voorgelezen. De kinderen missen daardoor vocabulaire. Het is heel moeilijk om dat op latere leeftijd weer in te halen.”