50.000 euro voor herinrichten museum in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • De Historische Kring Nieuwpoort heeft 50.000 euro ontvangen uit het Regionaal Fonds ter stimulering van Recreatie, Toerisme en Cultureel Erfgoed Werelderfgoed Kinderdijk. De bijdrage wordt gebruikt voor het herinrichten van het museum.

Wethouder Arco Bikker van Molenlanden overhandigde de cheque vandaag aan voorzitter Adrie den Hartog van de Historische Kring Nieuwpoort (HKN). “Dit is natuurlijk super. We zijn hier heel gelukkig mee. We gaan het geld gebruiken voor de herinrichting van het museum, met onder meer een tentoonstelling over de Oude Hollandse Waterlinie.”

De in 1980 opgerichte vereniging houdt zich bezig met het verzamelen van kennis over de geschiedenis van de vijf Molenlandse kernen Waal, Langerak, Nieuwpoort, Groot-Ammers en Streefkerk en de verspreiding daarvan.

Enkele jaren geleden richtten de gemeenten Molenlanden (toen nog Molenwaard), Alblasserdam en de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) het Regionaal Fonds op. Per verkocht entreeticket boven de 250.000 draagt de SWEK 0,75 euro af aan het stimuleringsfonds. Inwoners en ondernemers die ideeën hebben om het toerisme en recreatie in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een impuls te geven, kunnen een aanvraag indienen.

“Het is prachtig dat we zo met de inkomsten uit het toerisme een bijdrage kunnen leveren aan mooie projecten in de regio,” vindt SWEK-directeur Cees van der Vlist.

Ook behoud van cultureel erfgoed is een doelstelling van het fonds. Naast de bijdrage aan de HKN is recent 40.000 euro uitgekeerd aan molenstichting SIMAV. Dat is gebruikt voor de aanleg van een pad naar de gerestaureerde Souburghse Molen in Alblasserdam.

Arco Bikker: “Stadhuis Nieuwpoort wordt aankomend jaar gerenoveerd. Dat icoon van de vesting van Nieuwpoort en de Oude Hollandse Waterlinie houden we graag in stand, mede door de herinrichtingsplannen van de Historische Kring.”