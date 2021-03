Mantelzorgwaardering gemeente Vijfheerenlanden in een nieuw jasje

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden waardeert haar mantelzorgers voor de zorg die zij geven aan een naaste. Mantelzorg VHL (onderdeel van Welzijn Vianen en SamenDoen) voert de procedure rond de Mantelzorgwaardering uit voor de gemeente Vijfheerenlanden.

In de afgelopen jaren was er een vast waarderingsmoment rondom de Dag van de Mantelzorg op 10 november. De mantelzorgwaardering werd uitgekeerd in de vorm van bijvoorbeeld VVV-bonnen of een geldbedrag. In 2021 komt hierin verandering.

Vanaf 2021 worden alle mantelzorgers in de gemeente Vijfheerenlanden niet alleen rondom de Dag van de Mantelzorg gewaardeerd door de gemeente Vijfheerenlanden, maar op meerdere momenten door het jaar heen. Met verschillende waarderingsacties, ontspannen uitjes, bonnen, en dergelijke. Veelal georganiseerd in samenwerking met lokale ondernemers.

Verruiming van de voorwaarden

Ook de voorwaarden veranderen. Meerdere mantelzorgers rondom één zorgvrager komen in aanmerking en ook mantelzorgers die minder dan acht uur per week en korter dan drie maanden zorgen komen in aanmerking. De zorgvrager woont in de gemeente Vijfheerenlanden.

Door de nieuwe opzet worden meer mantelzorgers gewaardeerd en kan er ingezet worden op het voorkomen van overbelasting. Door de verruiming van de voorwaarden, komen mantelzorgers eerder in beeld en ze kunnen daardoor eerder door de omgeving en professionals worden geholpen.

Mantelzorgers worden in de nieuwe opzet niet alleen rondom de Dag van de Mantelzorg gewaardeerd door de gemeente Vijfheerenlanden, maar op meerdere momenten in het jaar.

Inschrijven als mantelzorger

Mantelzorgers zorgen vaak voor een langere tijd en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een ziekte, een fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperking of een hoge leeftijd.

Wie in aanmerking wil komen voor de waardering, kan zich inschrijven als mantelzorger. Mantelzorgers worden zo, per post en per e-mail, op de hoogte gehouden van het ondersteuningsaanbod en de diverse blijken van waardering. Dit kan digitaal door middel van het inschrijfformulier op www.samendoen.expert/inschrijven-mantelzorger.

Wie niet beschikt over digitale mogelijkheden of hulp nodig heeft bij het invullen kan op maandag, dinsdag of donderdag tussen 9:30 en 12:30 uur bellen naar Mantelzorg VHL, 0345-637363.

Mantelzorgers die een brief hebben ontvangen van Mantelzorg VHL over de nieuwe vorm van waarderen, hoeven niets te doen. Hun gegevens zijn bekend en zij komen automatisch in aanmerking voor de nieuwe vorm van waarderen.