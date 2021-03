Geofysisch onderzoek naar tweede grafveld in Vianen gestart

VIANEN • Onder het toeziende oog van wethouder Christa Hendriksen is woensdag het geofysisch onderzoek begonnen naar de skeletten die zich nog in de grond bevinden nabij het kasteelterrein van Batestein in Vianen.

Zoals de wethouder al eerder heeft aangegeven, gaat binnen de wet op de archeologische monumentenzorg het behoud in de bodem vóór het opgraven. Zonder bodemingrepen voert het gespecialiseerde bedrijf ArcheoPro geofysisch onderzoek uit.

Dit onderzoek maakt het mogelijk om door middel van metingen vanaf het oppervlak, archeologische verschijnselen in de bodem in kaart te brengen.

Specialist Joep Orbons van ArcheoPro legt uit dat zij met hun meetapparatuur geen skeletten kunnen detecteren. Wel kunnen zij met hun apparatuur magnetische en/ of weerstandsveranderingen in de grond opsporen.

Joep: “Door het graven in de grond, zoals hier met het begraven van lichamen, is de structuur van de grond veranderd. Daardoor verandert ook de waterhuishouding en de weerstand van de grond. Met onze weerstandsmeting kunnen wij de weerstandsveranderingen opmeten. Maar als we tot de conclusie komen dat er hier gegraven is, wil dat nog niet zeggen dat er skeletten liggen.”

De ervaringen van het eerste grafveld leert dat de lichamen netjes in kisten zijn begraven, bij kisten zijn er spijkers gebruikt en dat brengt het gesprek op de magnetometing.

Joep: “De magnetometer is eigenlijk een zeer gevoelige metaaldetector. Hiermee kunnen wij dus spijkertjes, gespen of andere ijzerdeeltjes detecteren. Per vierkante meter voeren wij een weerstands- en magnetometing uit. Onze metingen en ervaringen projecteren wij op de ervaringen en metingen van het eerste grafveld. Zo kunnen wij bij benadering vaststellen tot waar er gegraven is en kunnen wij het gebied van het tweede grafveld begrenzen.”

Aan een verslaggever van Radio M Utrecht legt wethouder Christa Hendriksen uit dat de gemeente Vijfheerenlanden heel graag wil weten tot hoever zich het tweede grafveld uitstrekt en of er nog verdere verrassingen tijdens dit onderzoek naar boven komen.

RTV Utrecht maakte ook een verslag en video-opnames.

door Henk Lammertink