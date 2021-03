Molenlanden helpt starters woningmarkt, VVD en SGP vinden risico’s te groot

MOLENLANDEN • Starters op de woningmarkt krijgen een beetje hulp van de gemeente Molenlanden. De raad stemde dinsdagavond 2 maart in met het instellen van een starterslening.

Het college ging in het voorstel uit van een maximale aankoopprijs van 250.000 euro. CU, PM, CDA en DM dienden een amendement in waarin ze voorstelden hier 275.000 euro van te maken. Dit werd met een meerderheid van stemmen aangenomen (18 voor, 8 tegen).

Terugkeerders

Ook een tweede amendement van de vier genoemde fracties, over het toepassingsbereik van de starterslening, werd met 18 stemmen voor aangenomen. Ook mensen die terugkeren tellen mee, vindt de raad. Leo Timmer (CU): “Ook mensen die eerder in Molenlanden hebben gewoond, moeten een kans krijgen.”

De indieners van het amendement vinden dat jongeren die elders een opleiding hebben gevolgd en personen die om andere redenen de gemeente hebben verlaten, van de starterslening gebruik moeten kunnen maken als zij binnen vijftien jaar terugkeren in Molenlanden.

Hoger bedrag

Wat de maximale aankoopprijs betreft zei Timmer: “Men moet tegenwoordig volgens het CBS 9,3 procent hoger bieden dan de vraagprijs. We zien daarom liever een hoger maximum aankoopbedrag, dat is nu reëler.”

Mede-indiener Paul Verschoor (PM) plaatste een kanttekening: “Ook wij beseffen dat de starterslening niet de ultieme oplossing is. De echte oplossing is: goedkoop bouwen zodat de woningmarkt aansluit bij de wensen van onze starters.”

Risico’s

Jan Lock (SGP) stemde tegen. “We staan kritisch tegenover de starterslening, met name om de risico’s die eraan zitten. Het college bagatelliseert de risico’s. En als je goed rekent kun je er drie mensen per jaar mee helpen. Dit is voor de happy few. Het echte probleem wordt niet bij de wortel aangepakt. Verhoging van de prijs, daar zijn we uitermate terughoudend in. Het amendement over het toepassingsbereik kan onze steun eventueel krijgen.”

Te hoog

Ook de VVD vindt de risico’s groot. Bert Snoek: “Een lening kan te hoog gegrepen zijn voor onze inwoners. Onze starters moeten zich daarvan bewust zijn. We achten het uw verantwoordelijkheid onze inwoners te wijzen op de risico’s.”

Kans

Wethouder Arco Bikker verdedigde het maximale bedrag uit het collegevoorstel. “We hebben onderzoek gedaan: in het afgelopen jaar zijn in Molenlanden meer dan honderd woningen verkocht onder de 250.000 euro.” Het andere amendement vond hij een goed idee, zodat mensen die tijdelijk uit de gemeente weg waren ook een kans krijgen. Verder beloofde hij de risico’s ‘netjes te gaan duiden’.

VVD en SGP stemden tegen. Snoek in een stemverklaring: “We gunnen onze inwoners een kans op een koophuis, maar de risico’s vinden we onderbelicht.” Lock: “Ik sluit me aan bij woorden van de heer Snoek.’

NHG

Een starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van de woning en het maximale bedrag dat bij de bank geleend kan worden, en wordt afgesloten met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG).